На Кубани 86-летнего архиепископа РосПЦ оштрафовали за дискредитирующие армию проповеди

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тыс. руб. архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eshatologia.org Фото: Eshatologia.org

Как следует из постановления суда, господин Пивоваров (архиепископ Виктор), находясь в здании церкви, допустил дискредитирующие армию высказывания. Что конкретно заявил священник — в материалах дела не уточняется.

«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела»,— говорится в судебном акте.

Виктор Иванович Пивоваров родился 8 февраля 1937 года, село Верх-Катунское Алтайкого края. Является деятелем неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. Богослов, публицист. РосРПЦ — одна из альтернативных православных юрисдикций. Они признают каноничность РПЦ. Кафедральный собор РосПЦ находится в Славянске-на-Кубани.

Олег Исаев

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