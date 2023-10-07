С улицы Вайнера могут убрать медиаэкран, установленный «Сима-лендом»

В Екатеринбурге с улицы Вайнера вслед за статуей льва могут убрать огромный медиаэкран, который установили этим летом к 300-летию города, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. По данным издания, причина демонтажа та же, что и в случае со статуей льва. Демонтаж конструкции может начаться 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Навесной медиаэкран устанавливала компания «Сима-ленд». Они же поставили пятиметровую статую льва, но из-за отрицательных реакций горожан 7 октября ее уже убрали. Кроме того, СМИ сообщают, что с главной пешеходной улицы Екатеринбурга стали убирать и элементы благоустройства — урны и скамейки.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте