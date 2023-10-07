С улицы Вайнера убрали статую льва, против которой выступали екатеринбуржцы

В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали огромную статую льва, которую становили несколько дней назад. Сообщение о том, что скульптуру убирают с главной пешеходной улицы города появилось в Telegram-канале Sima land live.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир»,— говорится в сообщении.

Напомним, пятиметровую статую льва с позолоченной гривой установили 5 октября. Такой подарок городу сделала компания «Сима-ленд». Сообщалось, что создатели льва вдохновлялись статуями быков, установленных в Нью-Йорке и Шанхае. Не всем екатеринбуржцам понравилась статуя — жители города создали петицию о том, чтобы ее убрали.

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