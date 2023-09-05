В центре Екатеринбурга устроят дискотеку в память о Юрии Шатунове

В Екатеринбурге на ул. Вайнера в среду, 6 сентября, состоится дискотека в память о певце Юрии Шатунове. В этот день ему исполнилось бы 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Сима-ленда». Мероприятие пройдет под навесным экраном, на котором будет медиапредставление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиаэкран на улице Вайнера - подарок компании "Сима-ленд" на 300-летие Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Медиаэкран на улице Вайнера - подарок компании "Сима-ленд" на 300-летие Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С просьбой о проведении памятной акции с использованием медиаэкрана в «Сима-ленд» обратился городской фан-клуб певца. Начало мероприятия в 20:30.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Господин Шатунов приобрел известность в годы перестройки, на которые пришелся пик популярности группы «Ласковый май». После распада коллектива Юрий Шатунов начал сольную карьеру.

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