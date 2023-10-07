«Газпром» уменьшил прокачку газа через Украину

Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» через территорию Украины «Газпром» подает газ в Европу в объеме 40,3 млн куб. м. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", 40,3 миллиона кубометров на 7 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне объем поставляемого газа составил 42,3 млн куб. м. Поставки через ГИС «Сохрановка» не осуществляются с мая 2022 года из-за отказа Украины. Перенос всех поставок на ГИС «Суджа» «Газпром» называл технологически невозможным.

На текущий момент российский газ в Европу перекачивается через территорию Украины и по «Турецкому потоку». В начале 2023 года из-за сокращения спроса объем поставок через «Суджу» снизился на 40%. К августу он восстановился из-за забастовок на СПГ-заводах в Австралии, которые привели к колебаниям стоимости газа на европейском рынке.

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Петр Бузлаев