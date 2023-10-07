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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Ограничения на полеты, которые вводились в ночь на 7 октября, были сняты с 05:15. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04:26 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме»,— сообщили в авиагавани (цитата по ТАСС).

Ранее московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимали и не выпускали самолеты. Задержано или отменено больше 20 рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истринском городском округе.

Петр Бузлаев

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