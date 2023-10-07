Внуково и Шереметьево приостанавливали работу на фоне атаки беспилотником

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимали и не выпускали самолеты, следует из данных онлайн-табло. Задержаны или отменены больше 20 рейсов. Мэр Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении в Истринском городском округе беспилотника, который летел на Москву.

Во Внуково задержаны восемь рейсов, два отменены, в Шереметьево — шесть и один соответственно, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Еще четыре рейса задержаны в Домодедово, два отменены.

В ночь на 7 октября рейсы также были задержаны или отменены на фоне сообщений о непогоде. Синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха до -2°C, ожидалась гололедица. С 9:00 субботы и до конца суток прогнозируется сильный дождь со снегом, порывы ветра будут достигать 21 м/с. Городские службы работают в усиленном режиме. Московские власти решили провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог.

Леонид Уварчев