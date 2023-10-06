Екатеринбуржцы создали петицию против статуи Льва на улице Вайнера

Жительница Екатеринбурга и член общественной городской палаты Екатерина Петрова создала петицию против статуи Льва на улице Вайнера. Как сказано в сообщении, образ и месторасположение скульптуры на главной пешеходной улице города был выбран и установлен без общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Подобные "подарки городу" непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом»,— сказано в сообщении.

Автор петиции указывает, что нужно вынести на публичное обсуждение необходимость нахождения скульптуры на улице Вайнера. А в случае, если большинство горожан выступит против, обязать владельца демонтировать статую льва. Также Екатерина Петрова отмечает, что необходимо разработать и опубликовать порядок возведения в городе монументов.

Напомним, пятиметровую статую льва с позолоченной гривой установили 5 октября. По данным СМИ, подарок городу сделала компания «Сима-ленд». Создатели льва вдохновлялись статуями быков, установленных в Нью-Йорке и Шанхае. Статуя создана из прочного и влагоустойчивого пластика со стеклом.

Полина Хабарова

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