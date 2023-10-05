В Екатеринбурге на Вайнера установили огромную статую льва

В Екатеринбурге на ул. Вайнера установили пятиметровую статую льва с позолоченной гривой. По данным СМИ, подарок городу сделала компания «Сима-ленд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург»

Создатели льва вдохновлялись статуями быков, установленных в Нью-Йорке и Шанхае. Статуя создана из прочного и влагоустойчивого пластика со стеклом.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга «Сима-ленд» установила на ул. Вайнера медиаэкран. Мэр Алексей Орлов заявлял, что размещение медиаэкрана является частью преображения улицы. В ближайшее время на ней разместят новые лавочки, урны и установят общий дизайн-код для магазинных вывесок.

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