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Коммерсантъ FM
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Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

В аэропортах Москвы 22 рейса задержаны, еще 7 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Московские власти ранее сообщили о резком ухудшении погодных условий.

По состоянию на 23:29, во Внуково задержаны шесть рейсов, в Домодедово и Шереметьево — по восемь. Во Внуково и Домодедово отменены по два рейса, в Шереметьево — три.

В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков до вечера 6 октября, сообщал комплекс городского хозяйства столицы в Telegram. По данным синоптиков, с 21:00 6 октября до конца суток 7 октября возможно «резкое ухудшение погодных условий». Ночью и утром температура воздуха может снизиться до -2°C, на дорогах местами будет гололедица. С 9:00 субботу и до конца суток прогнозируется сильный дождь со снегом, порывы ветра будут достигать 21 м/с. Городские службы работают в усиленном режиме. Московские власти решили провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог.

Леонид Уварчев

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