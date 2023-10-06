Старт поставок газа из РФ в Узбекистан через Казахстан назначен на 7 октября

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделали заявление по итогам сегодняшних переговоров Кремле. В ходе встречи было решено запустить поставки российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом часть газа будет поставляться в сам Казахстан. По словам Владимира Путина, торжественная церемония старта поставок состоится 7 октября. В ней примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это происходит впервые за всю историю существования данных транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся»,— сказал российский президент (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что стороны договорились о поставках в кратчайшие сроки.

16 июня в рамках ПМЭФ-2023 председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали договор на поставки российского газа в республику. Тогда сообщалось, что поставки начнутся 1 октября. Сам договор заключен на два года, и годовой объем поставок составит 2,8 млрд куб. м. В рамках форума «Газпром» также подписал соглашение с казахстанской QazaqGaz, в рамках которого компания будет транспортировать природный газ из РФ для потребителей Узбекистана. В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном.