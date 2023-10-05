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Коммерсантъ FM
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Минобороны: российские миротворцы свернули часть постов в Карабахе

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах Карабаха, сообщило Минобороны. Согласно заявлению ведомства, миротворцы продолжают выполнение боевых задач на территории региона.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано»,— говорится в сообщении Минобороны.

Российские миротворцы находятся на территории Нагорного Карабаха в рамках трехсторонней договоренности с Арменией и Азербайджаном от 9 ноября 2020 года. Их посты размещены вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора. Согласно документу, срок пребывания российских миротворцев в регионе составляет 5 лет. Их задача в регионе — контроль за соблюдение режима прекращения огня.

3 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что после окончания боевых действий в регионе (19-20 сентября) вопрос о сроках нахождения миротворцев в регионе будет решаться Москвой совместно с Баку. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года и расформировании ее госструктур.

Подробнее об Армении и ее отношении к миру — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

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