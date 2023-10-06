Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребители охладели к кредитам

Почему россияне стали оформлять меньше займов

Рынок потребительского кредитования в России впервые за несколько месяцев обвалился. Банки за сентябрь одобрили менее 3 млн займов клиентам-физлицам, это на 10% меньше, чем в августе, подсчитали в компании Frank RG. В деньгах показатель сократился еще существеннее, на 22%, и достиг 580 млрд руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Необеспеченное кредитование росло рекордными темпами все лето. Однако тренд переломился после того, как в конце августа Центробанк ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорит ведущий аналитик Frank RG Ксения Ларикова:

«Основным фактором являются сдерживающие действия Центрального банка по снижению задолженности населения — увеличение роста ставок и невыгодные условия кредитования для людей с более низкими доходами, а также окончание лета и подготовки к новому учебному году.

Люди больше переключаются на какие-то бытовые задачи, расходы, нежели приобретение новых, скажем, электронных продуктов, займов на отпуск и подготовку детей к школе».

Центробанк в августе внепланово поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. В сентябре она выросла еще на процентный пункт. На этом фоне средние ставки по необеспеченным кредитам превысили 20%. Учитывая слабеющий рубль, показатели в этом сегменте кредитования продолжат сокращаться, считает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Просто стало дорого, и более грамотные заемщики переключились на другие формы кредитования — те же пластиковые карты. Плюс Центральный банк предпринял ряд действий, чтобы исключить надувание "пузыря" на рынках потребительского кредитования и недвижимости. Если у людей станут повышаться доходы, будет понимание того, что можно покупать товары отложенного спроса, в том числе в кредит, естественно, можно ждать какого-то роста.

Как заемщики банков оказались рискованнее клиентов МФО

Сокращение потребительского кредитования, потребления ничего хорошего именно экономике не приносит. Другое дело, что, возможно, регулятор увидел реальный рост опасности в области необеспеченных кредитов. Есть ощущение, что ставка может дернуться еще раз с учетом того, что курс доллара пробил уровень в 100 руб., поэтому можно ожидать, чтобы объемы потребительских займов ограничатся еще раз».

По подсчетам Frank RG, единственным растущим сегментом кредитования в сентябре оказалась ипотека. За первый осенний месяц банки выдали россиянам жилищных займов более чем на 960 млрд руб. Это на 12% больше, чем в августе, и стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений с декабря 2013 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...