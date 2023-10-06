Потребители охладели к кредитам

Рынок потребительского кредитования в России впервые за несколько месяцев обвалился. Банки за сентябрь одобрили менее 3 млн займов клиентам-физлицам, это на 10% меньше, чем в августе, подсчитали в компании Frank RG. В деньгах показатель сократился еще существеннее, на 22%, и достиг 580 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Необеспеченное кредитование росло рекордными темпами все лето. Однако тренд переломился после того, как в конце августа Центробанк ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорит ведущий аналитик Frank RG Ксения Ларикова:

«Основным фактором являются сдерживающие действия Центрального банка по снижению задолженности населения — увеличение роста ставок и невыгодные условия кредитования для людей с более низкими доходами, а также окончание лета и подготовки к новому учебному году.

Люди больше переключаются на какие-то бытовые задачи, расходы, нежели приобретение новых, скажем, электронных продуктов, займов на отпуск и подготовку детей к школе».

Центробанк в августе внепланово поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. В сентябре она выросла еще на процентный пункт. На этом фоне средние ставки по необеспеченным кредитам превысили 20%. Учитывая слабеющий рубль, показатели в этом сегменте кредитования продолжат сокращаться, считает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Просто стало дорого, и более грамотные заемщики переключились на другие формы кредитования — те же пластиковые карты. Плюс Центральный банк предпринял ряд действий, чтобы исключить надувание "пузыря" на рынках потребительского кредитования и недвижимости. Если у людей станут повышаться доходы, будет понимание того, что можно покупать товары отложенного спроса, в том числе в кредит, естественно, можно ждать какого-то роста.

Сокращение потребительского кредитования, потребления ничего хорошего именно экономике не приносит. Другое дело, что, возможно, регулятор увидел реальный рост опасности в области необеспеченных кредитов. Есть ощущение, что ставка может дернуться еще раз с учетом того, что курс доллара пробил уровень в 100 руб., поэтому можно ожидать, чтобы объемы потребительских займов ограничатся еще раз».

По подсчетам Frank RG, единственным растущим сегментом кредитования в сентябре оказалась ипотека. За первый осенний месяц банки выдали россиянам жилищных займов более чем на 960 млрд руб. Это на 12% больше, чем в августе, и стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений с декабря 2013 года.

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Владимир Расулов