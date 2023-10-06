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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз РФ: поставки зерна в Африку начнутся в течение полутора месяцев

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что поставки российского зерна в страны Африки начнутся в течение месяца-полутора.

«Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут»,— ответил господин Патрушев на вопрос журналиста, когда начнутся поставки зерна в Африку (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня, 6 октября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия на безвозмездной основе поставит свыше 200 тыс. т зерновых в шесть стран Африки до конца 2023 года.

27 июля президент России Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки российского зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею. По словам президента, таким образом РФ поделится с ними доходами от повышения цен после выхода из зерновой сделки. Участие в зерновом соглашении Россия приостановила с 18 июля из-за невыполнения ее условий.

Россия также прорабатывает идею поставить 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Предполагается, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должны отправить в наиболее нуждающиеся страны.

Эрдни Кагалтынов

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