Орбан: ЕС «юридически изнасиловал» Польшу и Венгрию, навязав миграционный пакт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет идти на компромиссы с остальными странами Евросоюза в вопросах миграционного законодательства и продолжит защищать границы страны от мигрантов. По его словам, Брюссель «юридически изнасиловал» Венгрию и Польшу, навязав странам миграционный пакт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fermin Rodriguez / AP Фото: Reuters / Juan Medina Следующая фотография 1 / 2 Фото: Fermin Rodriguez / AP Фото: Reuters / Juan Medina

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав миграционный пакт. Поэтому компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы от мигрантов и от брюссельских бюрократов!»,— сказал господин Орбан в ходе неформального саммита ЕС в Гранаде (цитата по Magyar Nemzet). Он заявил, что пакт был принят в обход мнения Польши и Венгрии.

Пакт о миграции и убежище в ЕС был впервые предложен в сентябре 2020 года. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема. В таком случае в фонд ЕС необходимо внести взнос на обустройство этих мигрантов в других странах.

В ходе саммита Евросоюза негативно о новом миграционном пакте отозвался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Польша решительно отвергает распределение мигрантов в Евросоюзе на основе диктата Берлина и Брюсселя. Премьер обвинил ЕС в применении драконовских мер по отношению к странам, которые не хотят принимать нелегальных мигрантов. По итогам саммита господин Моравецкий заявил, что Польша отвергла совместное заявление по миграции по итогам мероприятия.

По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), в 2022 году ЕС столкнулся с самым высоким уровнем притока нелегальных мигрантов с 2016 года. Границы ЕС незаконно пересекли 330 тыс. человек (на 64% больше, чем в 2021 году).

В 2023 году миграционный кризис в ЕС продолжился. В частности, 14 сентября на итальянский остров Лампедуза за сутки прибыло 7 тыс. мигрантов. Из-за этого власти острова ввели режим ЧС, а глава МВД Франции созвал экстренное совещание. 30 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ стремятся слишком много мигрантов. Он сообщил о необходимости ужесточить погранконтроль с Польшей, через которую в страну идет основной поток незаконной миграции. Из-за наплыва нелегальных мигрантов Польша и Чехия ввели пограничный контроль со Словакией.