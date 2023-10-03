Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией

Польша с завтрашнего дня, 4 октября, возобновит временный контроль на границе со Словакией, сообщил на брифинге глава польского МВД Мариуш Каминьский. По его словам, ограничения вводят сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что их продлят. Аналогичные меры завтра введет Чехия.

Причиной господин Каминьский назвал наплыв нелегальных мигрантов. Как уточнил министр, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1000%, и многие из них хотят попасть в Германию и другие страны Европы через Польшу. «Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Чехия также введет пограничный контроль со Словакией на 10 дней, сообщил глава чешского МВД Вит Ракушан. «Это мера, необходимая для эффективной борьбы с группировками контрабандистов и нелегальной миграцией. Проверки будут проводиться выборочно по всей длине границы со Словакией таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение»,— написал министр в своем аккаунте в Х.

Чехия временно вводила погранконтроль на границе со Словакией в конце сентября. По данным Праги, нелегальная миграция, в основном из Сирии, выросла в этом году на 1200%. СМИ писали, что руководство Евросоюза готово профинансировать инфраструктуру по пограничному контролю в европейских странах в связи с большим наплывом мигрантов в Европу.

Лаура Кеффер