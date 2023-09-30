Шольц: в Германию стремится слишком много беженцев

Число стремящихся в Германию беженцев слишком велико, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, властям необходимо ввести ограничительные меры. Так, Германия уже приступила к совместному патрулированию на границах со Швейцарией и Чехией, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ситуацию нельзя оставлять такой, как прежде: более 70% всех беженцев, которые прибывают в Германию, раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в какой бы то ни было другой стране ЕС. В этой связи мы давно поддерживаем усилия по защите европейских внешних границ»,— сказал канцлер изданию RND.

С начала 2023 года за убежищем к властям Германии обратились 204 тыс. человек. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. С 27 сентября Германия ввела временные проверки на границе страны с Польшей и Чехией. Решение было принято после того, как стало известно о выдаче виз в Польше за взятки.

Вслед за этим Олаф Шольц неоднократно заявлял о необходимости ужесточить контроль притока мигрантов и обсудить с польским правительством произошедшее. По данным Reuters, Германия в 2024 году намерена вдвое сократить помощь, выделяемую федеральным землям на покрытие расходов на прием и интеграцию беженцев.

Лусине Баласян