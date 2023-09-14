На острове Лампедуза введен режим ЧС из-за прибытия 7 тыс. беженцев

Власти итальянского острова Лампедуза ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за сутки, сообщила Corriere della Sera. По данным местного МВД, сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт.

Мэр Лампедузы Филиппо Маннино попросил у правительства Италии два стационарных корабля в гавани для обеспечения перевозки мигрантов на континент. По его словам, инфраструктура острова испытывает «невыносимое давление» — местные власти не могут обеспечить беженцев едой, водой и жильем. Сейчас, отмечает Corriere della Sera, число беженцев на острове превышает количество местных жителей. «Европа не может бросить нас на произвол судьбы»,— заявил господин Маннино в интервью Corriere della Sera. Так он прокомментировал отказ Франции и Германии принять квоты на мигрантов.

Лампедуза — небольшой остров в Средиземном море в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х остров превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках. В 2015 году в одном из таких плаваний погибли более 600 беженцев.

По данным Le Figaro, большинство из прибывших беженцев — граждане Судана и Эритреи, в которых на данный момент идут боевые действия. При этом издание отмечает, что точное гражданство прибывших установить трудно, поскольку большинство из них заявляют об отсутствии документов, чтобы в дальнейшем добраться до Северной Европы.

Полина Мотызлевская