«Металлоинвест» проведет сбор заявок на выпуск облигаций от 750 млн юаней

«Металлоинвест» 12 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 750 млн юаней. Ориентир по ставке купона — не выше 6%, следует из информации для инвесторов.

«Металлоинвест» планирует разместить облигации на Московской бирже (MOEX: MOEX) с погашением через 2,5 года. Организаторами размещения выступят Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Росбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 октября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска осуществляются в юанях. При этом есть возможность выплат в безналичном порядке в рублях по решению эмитента или по запросу инвесторов.

На сегодняшний день в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций «Металлоинвеста» на 37 млрд руб., 3 выпуска на 3 млрд юаней и классический выпуск на $285,8 млн.

Лусине Баласян