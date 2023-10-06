Бывшую воинскую часть у Кушелевской дороги выставят на торги

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, поддержала предложение о продаже участка бывшей воинской части на улице Лабораторной в Петербурге, сообщил «Деловой Петербург».

Земельный участок площадью 3,5 га расположен по адресу: Лабораторная улица, 2, уч.7, лит.А. Ранее на нем располагалась воинская часть. Сейчас земля передана ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны на праве хозяйственного ведения. На участке находится 16 нежилых строений, в основном это казармы. Их общая площадь 6,5 тыс. кв. м.

Продажу участка поручили госкомпании «Дом.РФ». 80% от вырученной сумма компания передаст Минобороны. Дата торгов пока не определена.

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