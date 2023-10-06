Tesla вновь снизила цены на Model 3 и Model Y в США

Tesla продолжает снижать цены на свои электромобили, пытаясь достичь собственной цели по продажам в этом году. Как сообщило Reuters, на этот раз компания снизила ценники на Model 3 и Model Y в США. С начала года цены на седан и кроссовер снизились уже на 17% и 26% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Model 3 Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Model Y Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Model 3 Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Model Y Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Стартовая цена на Model 3 в США теперь составляет $38 990. Таким образом седан подешевел на $1250. Кроссовер Model Y же теперь можно приобрести за $48 490 — на $2 тыс. дешевле, чем ранее. При этом подешевели и более дорогие комплектации этих моделей.

Снижение цен произошло после того, как компания неудачно отчиталась за третий квартал года. За эти три месяца компания произвела 430 тыс. автомобилей и продала 435 тыс. В годовом исчислении продажи выросли на 27%, однако по сравнению со вторым кварталом текущего года они сократились на 6,7%. Снижение продаж в квартальном исчислении стало для компании первым более чем за год. При этом продажи оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших реализации около 461 тыс. автомобилей.

Инвесторы негативно восприняли новость об очередном снижении цен на электромобили. Акции Tesla на внебиржевых торгах снижаются на 3%. Снижение цен непременно приведет к падению маржи прибыли компании, которая по итогам третьего квартала и так оказалась худшей за последние четыре года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидают, что валовая маржа за квартал составит 19,1%, что значительно ниже рекордной маржи в более чем 32% в первом квартале прошлого года.

Кирилл Сарханянц