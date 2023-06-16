Кадровый дефицит городского транспорта Екатеринбурга достигает 60%

Нехватка водителей екатеринбургского городского транспорта составляет 30%, а кондукторов — 55-60%, сообщили порталу 66.ру в отделе кадров ЕМУП «Гортранс». Сотрудников не устраивают условия труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным портала, прекратить отток сотрудников «Гортранс» пытается повышением заработной платы. В 2023 году зарплаты всем сотрудникам были повышены на 12%. Кондукторы зарабатывают от 25 до 27 тыс. руб., водители трамваев — 38-44 тыс. руб., водители троллейбусов — 41-48 тыс. руб., водители автобусов — 45-54 тыс. руб.

Как сообщило издание, средняя зарплата в Екатеринбурге — 75,2 тыс. руб. «Хоть мы и повысили зарплату, она все равно ниже среднегородской. Людей это не устраивает. Также на отток влияют тяжелые условия труда: ранние подъемы, поздние отработки и так далее»,— передает портал слова представителей «Гортранса». «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию о состоянии кадрового дефицита у сотрудников организации.

Напомним, по итогам 2022 года среднегородская зарплата составила 72,5 тыс. руб. Одними из самых убыточных муниципальных унитарных предприятий города стали «Гортранс» — чистая убыль 237,3 тыс. руб. и «Екатеринбургский метрополитен» — 128,9 млн руб.

Полина Хабарова

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