Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: окончательный доклад о гибели Пригожина еще не готов

Песков назвал фактом найденные следы гранат в телах жертв ЧП на борту Пригожина

Следствие по делу гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще не завершилось, делать выводы о случившемся рано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это неокончательный был доклад. Президент сказал, что доклад еще предстоит окончательный. Это пока из неустановленных фактов»,— прокомментировал во время пресс-колла господин Песков слова президента России Владимира Путина о том, что в телах погибших при крушении самолета Евгения Пригожина обнаружили осколки гранат.

Он добавил, что по делу «заключительных выводов не было» и ожидать их стоит по окончании следствия. Дмитрий Песков также ответил, что дата завершения расследования на текущий момент неизвестна.

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа в Тверской области. В нем погиб сам бизнесмен, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Во время выступления Владимира Путина на форуме «Валдай» 5 октября президент заявил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков в телах погибших при крушении самолета. Внешнего воздействия на бизнес-джет, по его словам, не было.

Подробнее о выступлении Владимира Путина — в материале «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...