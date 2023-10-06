Песков: окончательный доклад о гибели Пригожина еще не готов

Следствие по делу гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще не завершилось, делать выводы о случившемся рано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это неокончательный был доклад. Президент сказал, что доклад еще предстоит окончательный. Это пока из неустановленных фактов»,— прокомментировал во время пресс-колла господин Песков слова президента России Владимира Путина о том, что в телах погибших при крушении самолета Евгения Пригожина обнаружили осколки гранат.

Он добавил, что по делу «заключительных выводов не было» и ожидать их стоит по окончании следствия. Дмитрий Песков также ответил, что дата завершения расследования на текущий момент неизвестна.

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа в Тверской области. В нем погиб сам бизнесмен, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Во время выступления Владимира Путина на форуме «Валдай» 5 октября президент заявил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков в телах погибших при крушении самолета. Внешнего воздействия на бизнес-джет, по его словам, не было.

Подробнее о выступлении Владимира Путина — в материале «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».

Петр Бузлаев