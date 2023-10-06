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Коммерсантъ FM
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Кинотеатры закупают «мыло»

В Россию возвращаются классические сериалы 90-х

Отечественные онлайн-кинотеатры решили добавить в свою коллекцию классику латиноамериканских сериалов. Переговоры о приобретении прав на показ уже ведутся. Скоро на всех основных платформах можно будет посмотреть такие культовые мелодрамы как «Дикая Роза», «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут», сообщают «Известия». Чем обусловлен выбор сервисов? И в чем их выгода? Подробности — у Дарьи Фоменко.

Знаменитые мексиканские и бразильские сериалы 90-х и нулевых станут доступны на российских платформах. Ленты снова могут стать популярными из-за развивающегося тренда: зрители сейчас активно пересматривают старые фильмы. Этот процесс вызывает у них чувство ностальгии.

Как онлайн-кинотеатры адаптируются к отсутствию западного контента

На данный момент онлайн-кинотеатры находятся в процессе переговоров. Возможно, им удастся согласовать и покупку современной кинопродукции. И хотя самым популярным контентом на стриминговых платформах все еще остаются фильмы российского производства, доступный иностранный контент помогает удерживать аудиторию, говорит гендиретор Telecom Daily Денис Кусков:

«В основном внимание зрителей привлекают отечественные фильмы. В Telecom Daily в 2023 будет выпущено порядка 140 единиц контента. С одной стороны, это неплохое количество, большое за все время. С другой, и не тысячи картин, как в Netflix. Поэтому, конечно, компании стараются насытить свои библиотеки новыми или старыми производителями фильмов — это Корея, Индия, Турция, бразильские сериалы. Вполне вероятно, определенную аудиторию такой контент сможет собрать».

В последнее время также выросла популярность турецкого контента. А вот интерес к кинопродукции латиноамериканского региона вызвал недавний ремейк культового сериала «Богатые тоже плачут». В России он вышел 1 апреля и получил рейтинг 8.1 на сервисе ivi. В условиях ухода западных фильмов платформам приходится обращаться к тем проектам, у которых уже сложилась своя аудитория, отмечает кинокритик Иван Афанасьев:

«Это не то чтобы поддержка какого-то существующего контента, а просто попытка расширить аудиторию. Логично было бы расширять аудиторию за счет крупных зарубежных покупок какого-нибудь телесериала от HBO Max. Но так как таких вариантов нет, есть проверенная история, у нее есть своя аудитория, поэтому логично, что его закупают во времена, когда контента не хватает».

Добавление старых мыльных опер в каталоги онлайн-кинотеатров может оказаться успешным ходом благодаря тренду на ностальгию. О том, что мода на старое снова вернулась, СМИ писали еще в 2022 году. И даже если «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут» не завоюют внимание молодых россиян, система семейных подписок поможет увеличить количество зрителей, продолжает кинокритик Иван Афанасьев:

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«Вряд ли молодые ребята лет 20-30 будут всерьез смотреть эти мыльные оперы, потому что у них и так достаточно контента, они умеют пользоваться торрентами. Но зачастую пользователи приобретают семейную подписку для того, чтобы кино могли смотреть мама, папа, дети. Поэтому такие сериалы вполне могут смотреть с других устройств родственники постарше».

Обмен продуктами кинопроизводств идет в обе стороны. Российские компании заинтересованы и в продаже собственного контента за рубеж. Особенно он пользуется спросом в Сербии, Вьетнаме и Индии. Всего в 2023-м иностранцы закупят на 20% больше российского кино, чем год назад, подсчитали в Telecom Daily.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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