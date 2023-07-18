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Коммерсантъ FM
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Стриминги оригинально заполняют пустоту

Как онлайн-кинотеатры адаптируются к отсутствию западного контента

Съемки оригинального контента для стримингов подорожали на 30%, об этом “Ъ FM” рассказали в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily. Рост себестоимости производства таких проектов подтвердили в некоторых онлайн-кинотеатрах и кинокомпаниях. По их словам, в первую очередь, на это повлияли подорожание аренды и содержания оборудования, а также увеличение размеров гонораров творческих групп из-за высокой конкуренции на рынке. При этом количество оригинального контента у большинства сервисов занимает менее четверти от общей библиотеки, и такие проекты пока неприбыльны. Как эта ситуация сказывается на индустрии? Разбирался Григорий Колганов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Любимые фильмы и сериалы родом из Голливуда пропадают буквально на глазах пользователей российских стримингов. По подсчетам аналитиков, за последний год количество такого контента, представленного легально, сократилось с 3,5 тыс. до 200 проектов.

Отечественные онлайн-кинотеатры отчасти пытаются спасти положение оригинальным производством, которое, впрочем, пока не приносит прибыли, отметил гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Сейчас все компании борются и вкладывают денежные средства, которые не оправдывают тот уровень прибыльности, который мог бы быть. Делается это в надежде на то, что через два-три года останутся три-четыре игрока, которые смогут уже на этом уже чистом поле что-то заработать.

Оригинальный контент действительно сейчас является драйвером роста.

Пока, конечно, это не те цифры, которые есть у Netflix. По нашим данным, было создано 89 отечественных проектов. В этом году рост уже составит порядка 40%».

Тактика привлечения оригинальным контентом действительно работает. У Start доля таких фильмов и сериалов в общем смотрении достигла 80%, у Kion и Premier — около половины.

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Аудитория, которая не выдержала отсутствия голливудского контента, уже отменила подписки на российские онлайн-кинотеатры, подчеркнул генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Зрители, которые остаются и продолжают оплачивать подписки на легальные сервисы, перестроились на потребление того контента, который им доступен. И один из главных якорных сегментов — это именно оригинальная продукция российских онлайн-кинотеатров».

Такому исходу в первую очередь рады кинокомпании. Стоимость производства растет, по данным аналитиков, подорожание составляет около 20-30%. Количество заказов между тем увеличивается с каждым днем, рассказал продюсер кинокомпании Лунапарк Дмитрий Нелидов, который работал над оригинальными сериалами «Кинопоиска» «Монастырь» и «Фандорин. Азазель»:

«Имеющиеся на рынке компании в данный момент снимают сливки, потому что игроков, способных что-то создать, не так много, а тех, кто в силах снять более качественный контент, еще меньше.

Стоимость производства, конечно, растет, потому что людей меньше, чем запросов. Соответственно, востребованные специалисты получают больше денег. Неважно продюсеры это, операторы, режиссеры и так далее. Все будут получать немножко больше, потому что потребность в них выше».

Однако будущее российского кинопроизводства безоблачным не кажется. На пятки наступают экзотические прежде иностранцы: по данным “Ъ”, в июне россияне активнее всего смотрели контент из Латинской Америки, Китая, Японии, Турции и Южной Кореи. Собеседники издания отмечают, что на это повлияло отсутствие отечественных премьер, которые перенесли на осень.

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Такого контента действительно стало больше, но нельзя сказать, что для зрителей это что-то новое, обращает внимание киноэксперт Даниил Ротштейн:

«Если мы говорим про южнокорейские сериалы, то у них была своя постоянная аудитория и до ухода мейджоров, например, у "Кинопоиска" она составляла от 15% до 20%.

То же самое с Турцией, которая поставляет абсолютно смотрибельный контент. Есть еще такой отдельный сегмент, который стабильно растет, — это аниме. И сейчас, если посмотреть на том же "Кинопоиске" рейтинг относительно свежего "Человека-бензопилы", то он будет на восьмом месте из 100 топовых сериалов».

Словом, отечественные стриминги сейчас пытаются оставаться на плаву любыми способами. И, похоже, у них получается — по подсчетам аналитиков, объем рынка легальных интернет-кинотеатров в прошлом году достиг почти 68 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2021-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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