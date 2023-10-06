Песков прокомментировал заявление Украины об ударах по селу Гроза

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. Так господин Песков прокомментировал заявления украинской стороны о гибели мирных жителей после обстрела села Гроза.

«Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства»,— отметил пресс-секретарь.

5 октября в магазин-кафе села Гроза Купянского района Харьковской области упал снаряд. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 50 человек, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в момент удара в сельском кафе проходили поминки, поэтому в постройке было много людей. Из-за происшествия 5 октября в Харьковской области был объявлен трехдневный траур.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова