Запуск транспортно-логистического центра «Сибирский» планируется в сентябре

На территории Промышленно-логистического парка в Новосибирской области завершается строительство первого этапа транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сибирский», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

По словам инвестора и основателя компании «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) Александра Кахидзе, запуск ТЛЦ планируется в сентябре, а с августа он функционирует в тестовом режиме.

Компания «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) реализует проект по строительству узлового мультимодального ТЛЦ «Сибирский» в рамках ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров». Терминал в Новосибирской области станет крупнейшим в Сибири с мощностью до 1 млн ДФЭ в год и возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Общая площадь терминала – более 300 га. На территории комплекса будут созданы склады временного хранения, сортировка, таможенное оформление и фитосанитарный контроль. Ожидается, что это позволит сократить сроки и стоимость доставки товаров в Сибирский регион, а также расширить возможности для экспорта продукции новосибирских производителей. Общий объем инвестиций в проект – более 15 млрд руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что ООО «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) принял решение существенно укрупнить анонсированный в 2019 году проект по созданию под Новосибирском транспортно-логистического центра (ТЛЦ). Инвестиции выросли с пяти до 15 млрд руб., площадь — с 20–30 га до 300 га.

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Лолита Белова