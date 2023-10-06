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Вертолет Ка-29 уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Военные уничтожили очередной катер ВСУ, направлявшийся к Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, безэкипажный катер пытался дойти до полуострова утром 6 октября. Его заметил патрулировавший акваторию Черного моря в северо-западной части вертолет Ка-29. Катер успешно уничтожили.

Другой безэкипажный катер ВСУ примерно в той же местности уничтожили 5 октября. До этого были отражены две атаки в середине сентября.

Вячеслав Рыжков

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