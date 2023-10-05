Минобороны: в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ

В северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

13 сентября российские военные уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера и отразили атаку 10 крылатых ракет на Севастополь. На следующий день над Крымом были уничтожены 11 беспилотников, а в акватории Черного моря — безэкипажный катер Украины, который пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота.

15 сентября в акватории Черного моря малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

Татьяна Ручкина

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