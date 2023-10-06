Офис «Русгидро» в Красноярске за 8 млрд руб отремонтирует «Прайдекс Констракшн»

Торги по реконструкции и ремонту административно-офисного здания в Красноярске под нужды АО «УК ГидроОГК» (входит в структуру холдинга ОАО «РусГидро») выиграла московская компания ООО «Прайдекс Констракшн». Начальная цена контракта составляла 8,3 млрд руб., победитель предложил выполнить работы за 8,2 млрд руб. Всего на конкурс поступило шесть заявок.

Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо провести капитальный ремонт административно-офисного здания в соответствии с требованиями заказчика, в том числе провести демонтаж монолитных конструкций, внутренних конструкций и инженерных систем; выполнить строительно-монтажные работы, включая отделку основных и вспомогательных помещений здания с поставкой встраиваемой мебели и элементов интерьера под ключ. Строительной компании также необходимо будет обустроить вестибюльную, оздоровительный центр, кафетерий, офисные помещения, расположенные со 2-го по 13-й этаж здания, актовый зал, автостоянку и благоустроить прилегающую территорию. Общая площадь здания – более 33 тыс. кв. м. Работы должны быть завершены до 22 декабря 2024 года. Объект располагается в Центральном районе Красноярска рядом с театром оперы и балета.

Ранее была достигнута договоренность о переносе штаба «Русгидро» в Восточную Сибирь, где осуществляется основная производственная деятельность группы. «Холдинг "Русгидро" раскинулся по всей стране: от Кавказа до Камчатки. Конечно, с точки зрения часовых поясов и равноудаленности был выбран Красноярск как место основной локации и переезда исполнительного аппарата "Русгидро" и девяти подконтрольных обществ "Русгидро"»,— комментировал в марте этого года господин Хмарин (цитата по сайту Кремля).

По словам Виктора Хмарина, под эту цель компания приобрела в Красноярске здание.

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Лолита Белова