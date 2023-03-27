Путин обсудил с главой «Русгидро» Хмариным перенос штаб-квартиры из Москвы в Красноярск

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Русгидро» Виктором Хмариным. В ходе встречи они обсудили результаты работы энергохолдинга в 2022 году и перенос его штаб-квартиры в Красноярск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин указал, что ранее была достигнута договоренность о переносе штаба «Русгидро» в Восточную Сибирь, где осуществляется основная производственная деятельность группы. «Холдинг "Русгидро" раскинулся по всей стране: от Кавказа до Камчатки. Конечно, с точки зрения часовых поясов и равноудаленности был выбран Красноярск как место основной локации и переезда исполнительного аппарата "Русгидро" и девяти подконтрольных обществ "Русгидро"»,— рассказал господин Хмарин (цитата по сайту Кремля).

Виктор Хмарин отметил, что в настоящее время группа уже приобрела здание в Красноярске, там делают ремонт. «Планируем из Москвы переехать в Красноярск. Это будет около полутора тысяч рабочих мест»,— добавил он.

Глава государства поинтересовался, готовы ли сотрудники «Русгидро» переехать из Москвы или группа намерена расширять штаб за счет проживающих в Красноярске. «К сожалению, такого количества профильных специалистов в Красноярске набрать не можем. Мы будем частично набирать специалистов на месте, но основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. Для этого разработана релокационная программа и единовременная выплата»,— сказал глава группы. По его словам, коллектив относится к переезду достаточно положительно.

«Русгидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны. По итогам 2022 года чистая прибыль ПАО «РусГидро» по МСФО сократилась на 54,1% относительно 2021-го и составила 19,325 млрд руб. По информации «Ъ», госхолдинг попросил выделить из бюджета 93 млрд руб. для покрытия «накопленного финансового долга» из-за дорожающего топлива, прежде всего угля, и заниженных тарифов на энергию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Даешь углю рубля».

Милена Костерева