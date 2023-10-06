В Туапсе объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

В Туапсе объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в период с 20 октября по 20 ноября. Отбор проведут в начале декабря текущего года.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Туапсе является замглавы по экономическим вопросам Артем Береснев.

Ранее пост мэра Туапсе занимал Сергей Бондаренко. Глава досрочно оставил должность по собственному желанию. Господин Бондаренко возглавлял городскую администрацию с 2020 года.

Анастасия Донскова

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