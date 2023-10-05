Мэр Туапсе Сергей Бондаренко досрочно покинул пост

Глава Туапсе Сергей Бондаренко покинул пост по собственному желанию. Его отставку приняли депутаты горсовета на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Туапсе Фото: мэрия Туапсе

Кто займет пост мэра, пока не известно. Депутаты назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Сергей Бондаренко проработал мэром более трех лет. Он занял должность в июне 2020 года.

Сергей Бондаренко родился в 1977 в станице Крыловской Ленинградского района Кубани. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал с должности мастера монтажного участка. В декабре 2006 года он стал гендиректором строительной компании «Монолит».

Татьяна Ручкина

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