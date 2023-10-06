Минтранс: в ряде регионов РФ такси подорожало на 44%

Цены на услуги такси в некоторых регионах России выросли 44%, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. По его словам, в среднем по стране рост цен на такси составил 5%.

Господин Луговенко поднял эту тему на форуме TAXI-2023 в Сочи. Он рассказал, что рост цен был отмечен в половине российских регионов. В 45% субъектов РФ цены осталась без изменений, в 5% — снизились. Главной причиной увеличения цен он считает недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября.

«Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление»,— уточнил Владимир Луговенко (цитата по РБК).

По данным «Чек Индекса», с 1 по 7 сентября средний чек на такси в России составил 451 руб. Это на 6% выше аналогичного периода 2022 года и на 5% выше уровня июля. В Москве средняя стоимость такси увеличилась на 14%, до 785 руб.

Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» был подписан президентом еще в конце 2022 года. С одной стороны, закон делает вход на рынок более простым: теперь для того, чтобы официально стать таксистом, достаточно иметь статус самозанятого. При этом к профессиональным навыкам таксистов повышаются требования, за ними усиливается контроль.

Подробности — в материале «Ъ» «"Шашечкам" рассказали, как ехать дальше».

Лаура Кеффер