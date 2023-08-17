Такси. День знаний

С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о такси. Он призван разрешить накопившиеся сложные противоречия в отрасли, а также остановить набравший скорость рост цен на поездки на машинах с шашечками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вступающий в силу 1 сентября новый закон о такси имеет ряд принципиальных положений, важных для развития таксомоторной отрасли. Прежде всего речь идет о либерализации выхода на рынок услуг частных пассажирских легковых перевозок. Сейчас, чтобы официально стать таксистом, нужно как минимум обладать статусом индивидуального предпринимателя или же устроиться в качестве наемного сотрудника в один из многочисленных таксопарков. Новый закон разрешает таксомоторные перевозки самозанятым водителям. Такой юридический статус получить гораздо проще. Для получения разрешения работать в такси самозанятому нужно лишь оставить заявку на портале «Госуслуги».

Регулятор надеется, что таким образом в такси активизируется приток новых игроков, а либеральные правила помогут вывести из тени нелегальных перевозчиков. Минтранс РФ признает, что в настоящее время около 25% всего рынка такси сейчас находится в теневой зоне и нужны срочные меры для легализации так называемых бомбил. Однако развитие таксомоторных услуг сейчас буксует не только из-за бюрократической казуистики — в отрасли накопился ряд серьезных противоречий между водителями, агрегаторами, страховыми компаниями, которые толкают вверх цены на услуги перевозок и тормозят развитие отрасли.

Отрасль жмет на тормоза

До последнего времени объем рынка услуг такси в России рос довольно динамично. По оценкам аналитической компании BusinesStat, в 2019 году общая выручка операторов такси в России достигла 895 млрд руб., что на 16% больше, чем годом ранее. Правда, по отрасли ударила пандемия коронавируса: в 2020 году объем рынка сжался на 3,5%, до 863,5 млрд руб. Но в 2021 году рынок отыграл сокращение и вырос на 14,6%, до 990 млрд руб.

В прошлом году у рынка такси началось торможение: он показал отрицательную динамику, сократившись на 0,5%, до 985 млрд руб. Причиной стал ряд неприятных факторов, главный из которых болезненный рост цен.

Аналитики говорят, что в текущем году рост цен на такси усилился особенно. Например, по оценкам исследовательской компании «Чек Индекс» (входит в «Платформу ОФД»), за первые шесть месяцев 2023 года средняя цена поездки на такси в Москве составила 771 руб. Для сравнения: по итогам июня прошлого года в среднем за поездку на такси в столице платили менее 700 руб., то есть рост составил более 10%. Аналитики Tinkoff Data говорят о росте среднего чека по Москве на 15% за первое полугодие 2023 года. В среднем по России, по оценкам Tinkoff Data, цена одной поездки за этот же период выросла на 11%, до 293 руб.

С ростом цен пока растут доходы и самих таксистов. По данным транспортной компании «ГТК Холдинг», по итогам прошлого года средняя выручка одного такси в России за восьмичасовую рабочую смену составила 5,6 тыс. руб. Это более чем вдвое больше, чем в 2019 году, когда один таксист за смену получал 2,5 тыс. руб. Специалисты «ГТК Холдинга» говорят, что чистый доход таксиста сейчас составляет 35–40% от выручки. Однако участники рынка опасаются, что скоро из-за роста цен начнут падать и их доходы: рост цен снижает привлекательность услуг перевозок для широкого круга потребителей. Многие из них все чаще жалуются на дороговизну. Например, в социальных сетях говорят о том, что лишний раз вынуждены думать: вызывать такси для повседневных поездок или же воспользоваться услугами общественного транспорта.

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Дорогой мой автомобиль

Помимо сиюминутных проблем типа сбоев в работе навигации в крупных городах рост цен на такси в России обусловлен фундаментальными причинами, связанными с общей экономической обстановкой, где дорожают многие услуги и товары. На неразрывно связанном с сервисом такси автомобильном рынке рост цен за последний год особенно заметен. Два года назад цены на автомобили росли из-за пандемийных ограничений, с прошлого года — из-за санкционного давления.

По данным «Автостата», средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия текущего года достигла небывалых 2,68 млн руб. В 2020 году показатель был в полтора раза меньше — 1,68 млн руб. Растут цены на автомобильные запчасти и техническое обслуживание.

«Таксопарки вынуждены корректировать цены из-за удорожания обслуживания автомобилей, роста цен на автозапчасти и другие косвенные расходы. Например, стоимость ремонта карданного вала на один из популярных автомобилей в тарифах такси "бизнес" — Audi A6 — за последний год в среднем выросла на 25–30%, что не может не сказаться на росте тарифов»,— комментирует Александр Приходько, директор по развитию автосервисной компании «КарданБаланс». Другая причина роста цен, на его взгляд, простой автотехники из-за невозможности ремонта, а также замена одних автомобильных марок на другие. Это влияет на цены поездок в тарифах «эконом» и «комфорт». На дороге становится все меньше Hyundai Solaris и Kia Rio свежего года выпуска, взамен которых таксопарки активно закупают Chery Tiggo и другие авто китайского производства. Такие инвестиции частично перекладываются на конечного потребителя.

Страх страховщиков

Еще одна болевая точка таксомоторной отрасли сейчас — это отношения таксистов со страховыми компаниями. Страховой бизнес в последнее время активно повышает тарифы для таксистов, заявляя, что те все чаще попадают в аварии. По оценкам Российского союза автостраховщиков, частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были такси, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем частота страховых случаев по ОСАГО в среднем по стране. Таксисты, со своей стороны, обвинения отвергают, утверждая, что страховщики намеренно сгущают краски. По мнению таксистов, водители такси имеют более высокие навыки управления автомобилем, чем простые водители, а в аварии они попадают чаще просто потому, что по определению больше проводят времени за рулем.

По данным ЦБ РФ, к концу прошлого года цена полиса ОСАГО составляла 26,4 тыс. руб., что втрое больше, чем цена обычного полиса. Расценки на страховку продолжают расти: часто таксистам предлагают заплатить за страховку более 60 тыс. руб., а в некоторых регионах цена может превышать 100 тыс. руб.

В новом законе о такси не закреплены пути устранения противоречий между таксистами и страховыми компаниями. Участники рынка считают, что регулятору нужно вмешаться в ситуацию и поднять вопрос о субсидировании страхования или же разработать механизм более гибкой оценки рисков страховыми компаниями. «Страховщикам пора начать оценивать конкретного водителя по рискам для страхования, а не в целом по отрасли, поскольку не все водители такси убыточны для страховщиков. При таком подходе у водителей будет возможность управлять стоимостью страхования»,— полагает Алексей Карев, руководитель направления партнерских программ компании «Передовые платежные решения» (сервисы для автомобильного транспорта).

«Нужны механизмы субсидирования государством полисов ОСАГО на такси по типу субсидирования страхования сельхозпроизводителей, где государством возмещается часть затрат на уплату страховых платежей»,— уверена экономист Ксения Левицкая. Однако, по ее словам, это упирается в вопросы финансирования: в региональных бюджетах на это придется выделить дополнительные средства, а принять программу на уровне федерального достаточно непросто.

Особенности цифровизации

Еще одно важное направление нового закона о такси — повышение безопасности перевозок. Ранее было много жалоб на то, что не все таксисты обладают необходимыми навыками вождения, в связи с чем в законе вводится необходимость аттестации водителей. С 1 сентября все водители такси должны будут сдавать экзамен, подтверждающий их профессиональные навыки, в частности, на знание ключевых маршрутов. Закон предполагает обязательный медосмотр водителя перед каждым рейсом.

По мнению законодателей, новшества должны благоприятно сказаться на качестве и безопасности перевозок, однако представители отрасли опасаются, что инициатива ляжет дополнительным бременем на бизнес, приведет к новым затратам и не будет способствовать сдерживанию роста цен. Например, представители сервиса «Максим» указывают, что в небольших городах попросту отсутствует инфраструктура для прохождения тех же ежедневных медицинских осмотров. И такие предрейсовые процедуры будут серьезно осложнять рабочий график водителей.

Новый закон вводит более жесткие требования к оформлению внешнего вида машин такси. Как должны выглядеть такси — с начала сентября должны решить в каждом регионе. Представители отрасли опасаются, что новые правила могут повлечь дополнительные расходы — по разным оценкам, оклейка одного автомобиля может обходиться в 100 тыс. руб.

Новый закон о такси вводит механизмы регулирования такого важного участника рынка, как цифровой агрегатор услуг. Такси — один из наиболее ярких примеров того, как внушительная отрасль услуг может почти в одночасье измениться благодаря цифровым платформам. Широко распространившиеся с начала 2010-х годов агрегаторы услуг такси сейчас играют одну из ключевых ролей в развитии отрасли, между тем законодательно их деятельность до недавнего времени почти не регулировалась. Новый закон стремится исправить этот пробел: агрегатор будет отвечать за качество услуг перевозки. Для этого предполагается формировать реестры легальных перевозчиков такси, агрегаторы должны будут иметь право подключать к своим сервисам только легальных таксистов со всеми нужными документами. Если на цифровой платформе вдруг окажется не имеющий разрешения на перевозки водитель, агрегатор заплатит штраф от 500 тыс. руб.

Заработает ли новый закон о такси? Закон о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года,— это первый закон о «цифровом» такси. Поэтому полноценно оценивать плюсы и минусы можно будет только после появления правоприменительной практики. Безусловно, плюсом являются введение в правовое поле агрегаторов такси и цифровизация государственного управления в этой сфере. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус

Фото: Из личного архива Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус

Фото: Из личного архива Из недостатков закона, которые видны уже сейчас,— отсутствие источников финансирования государственного регулирования такси для субъектов Российской Федерации. Множество новых полномочий и цифровизация государственного контроля требуют значительных средств из бюджетов регионов. С точки зрения бизнеса такси в новом законе видны недостатки в сложной разрешительной системе для самозанятых, привыкших к «одной кнопке» портала «Мой налог», и отсутствие инфраструктуры для медосмотров водителей. Нерешенная проблема с ОСАГО легкового такси тоже вызывает обоснованные опасения. После появления первой правоприменительной практики можно будет говорить о корректировке закона, а пока отраслевым органам власти придется решать проблемы запуска закона в ручном режиме. Цифровизация вызова такси и появление агрегаторов, безусловно, одно из знаковых явлений начала XXI века. Влияние этого явления на транспортную мобильность населения и социально-общественные отношения еще предстоит оценить. Как и все новое, прорывное, агрегаторы проходят через периоды появления и становления. За 15 лет уже многое поменялось и в общественном сознании, и в отраслевых отношениях. Сейчас в России, как и во всем мире, мы наблюдаем переход от собственно конкурентного бизнеса по продаже заказов на такси к полноценным транспортным системам нового образца, которые включают весь спектр услуг — от передачи заказа водителю до централизованных закупок автомобилей такси и процессов оказания услуг. Что касается острого вопроса роста цен, важно отметить, что легковое такси — это уникальный вид автомобильного транспорта, ценообразование в котором зависит от многих факторов, но прежде всего это своя собственная система ценообразования в зависимости от спроса и предложения. Сейчас фактически цена поездки рассчитывается искусственным интеллектом, за этим — будущее для других видов общественного транспорта. Справедливость ценообразования для всех участников перевозок зависит от многих факторов. Прежде всего — от прозрачности отношений, минимизации нелегального извоза и появления четких и выполнимых правил для бизнеса такси. Важно, что в России сейчас не существует единого рынка такси, в каждом регионе ситуация с ценами на поездки может отличаться кардинально. Официальные данные об изменениях цен на поездки предоставляет ФАС России в ежегодном отчете состояния конкуренции, а о росте цен на такси, как правило, сейчас говорят различные исследования, которые не учитывают весь рынок, и, как правило, речь в этих случаях идет о московской агломерации. Практически всегда речь заходит о так называемых повышающих коэффициентах в период высокого спроса на такси (сами тарифы участников рынка не менялись уже более года). Коэффициенты, повышающие стоимость поездки в зависимости от спроса и предложения,— часть современной системы цифрового такси, они обеспечивают баланс доступности услуги и быструю подачу автомобиля. Если убрать эту систему и уровнять цену вне зависимости от времени суток, погодных условий трафика, потребитель будет ожидать такси часами. Станислав Швагерус, руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ)

Закон оставляет без ответа одну из главных претензий клиентов: насколько справедливо агрегаторы формируют цены. Представители цифровых платформ объясняют, что цену каждой поездки рассчитывают алгоритмы искусственного интеллекта на основе множества факторов — таких как текущее состояние спроса, число машин на линии, дорожная обстановка и пр. Сами таксисты не всегда уверены, что цены агрегаторами формируются справедливою. Одна из нашумевших публичных акций таксистов с протестом на эту тему прошла в Москве весной этого года. Таксисты убеждены, что регулятор должен наладить более жесткий контроль за ценообразованием агрегаторов. Многие полагают, что на рынке можно заметить признаки монополизации данного вида услуг: сейчас лидирующей цифровой платформой в отрасли является «Яндекс.Такси», которая контролирует порядка 70% всего российского рынка такси, а в Москве эта доля достигает 85%. Участники рынка опасаются, что «Яндекс» может злоупотреблять своим доминирующим положением. Участники рынка отмечают, что цены на рынке такси в России плавно снижались до 2018 года, когда на рынке агрегаторов шла конкурентная борьба. После ослабления конкуренции цены пошли вверх.

Впрочем, некоторые участники рынка склонны оценивать противоречия таксистов и агрегаторов как вполне естественное явление. «Спор агрегаторов и таксистов — это не конфликт интересов, а вопрос распределения прибыли между предприятиями»,— считает Сергей Строкин, основатель таксопарка TaxIncome. Он поясняет, что, с одной стороны, есть агрегатор, который хочет больше денег, с другой — таксист, который также хочет зарабатывать. И первой, и второй стороне будет всегда мало, поэтому, если даже гипотетически предположить, что и водитель, и агрегатор будут зарабатывать больше, это, по мнению господина Строкина, не решит противоречия.

Как сэкономить на такси этим летом

Ну а пока новый закон о такси будет вступать в силу, по просьбе «Денег» специалисты дали ряд практических советов пользователям сервисов таксомоторных перевозок. Самая распространенная рекомендация — следить за временем повышенного спроса. «Если речь идет о снижении расходов на такси, то наиболее подходящим решением будет избегать поездок в периоды повышенного спроса утром и вечером»,— советует Сергей Строкин. По его словам, в час пик агрегаторы могут включать дополнительные наценки или повышенные тарифы.

Хотя, если есть возможность потратить на поездку чуть больше, чем обычно, дополнительные расходы могут быть с лихвой компенсированы гораздо более позитивными впечатлениями от сервиса. «Если вы обычно пользуетесь услугами "эконом", попробуйте пересесть на "комфорт" или "комфорт плюс"»,— советует Сергей Строкин. Подобный выбор существенно повлияет на качество поездки. Так, в летний зной больший салон и кондиционер в машине поможет улучшить самочувствие и сохранит здоровье. Ну а если бюджет на услуги такси поджимает, можно попробовать использовать разные виды транспорта. «Чтобы сэкономить на такси, стоит комбинировать способы передвижения, иногда используя каршеринг и общественный транспорт»,— рассуждает Алексей Карев. На его взгляд, можно одну поездку разделить на пару сегментов: доехать на такси до метро, а для длительных поездок более одного-двух часов выбирать каршеринг и по возможности использовать совместные поездки — такие специальные тарифы уже есть у агрегаторов.

«Вы удивитесь, но на чек поездки влияют погода и предстоящие праздники»,— обращает внимание Ксения Левицкая. Если вы заказываете машину во время ливней и снегопадов, а также в предпраздничные дни, когда все отправляются за покупками, то сразу появляется уведомление «Повышенный спрос». Госпожа Левицкая напоминает, что в плохую погоду и в преддверии праздников такси заказывают чаще, поэтому число заказов сразу превышает число машин на линии, и алгоритмы приложений автоматически формируют повышающий коэффициент. «Никто не застрахован от своенравного поведения климата, но пользователь всегда видит точную стоимость поездки с учетом коэффициента до того, как делает заказ, поэтому всегда может принять решение, вызвать такси сейчас или подождать снижения спроса и цены»,— говорит эксперт.

Георгий Алексеев