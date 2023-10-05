В Германии провели обыски на связываемых с Усмановым объектах

Немецкие полицейские и таможенники 5 октября обыскали несколько объектов недвижимости на юге Германии, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам источника, объекты могут принадлежать Алишеру Усманову. Пресс-служба бизнесмена заявила, что действия правоохранительных органов ФРГ «вызывают огромное удивление и чувство стыда».

В созданной санкционным управлением немецкой таможни специальной комиссии «Матрешка» заявили, что обыски провели в Мюнхене, а также в городе Тегернзее в Баварии. Другие подробности об объектах недвижимости и их количестве не приводятся.

В пресс-службе господина Усманова сказали, что он «всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество, а также раскрывал, на какие средства он его приобретал». По данным пресс-службы, бизнесмен еще в мае 2022 года передал властям ФРГ данные обо всем имуществе, купленном в ЕС за последние 20 лет, а также о доходах и расходах за этот период.

«Эти действия похожи на попытку сформулировать новое абсурдное обвинение против него и начать новую главу в этой охоте на ведьм... Отметим, что прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность»,— говорится в комментарии пресс-службы Алишера Усманова.

Осенью 2022 года прокуратура Германии возбудила уголовное дело против адвокатского бюро в Мюнхене, представляющего интересы господина Усманова. Прокуратура заподозрила адвокатов в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ и предоставлении экономических ресурсов бизнесмену. В феврале 2023-го в офисе адвокатского бюро провели обыски, но в сентябре суд признал их незаконными.

Лаура Кеффер