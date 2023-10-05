Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Германии провели обыски на связываемых с Усмановым объектах

Немецкие полицейские и таможенники 5 октября обыскали несколько объектов недвижимости на юге Германии, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам источника, объекты могут принадлежать Алишеру Усманову. Пресс-служба бизнесмена заявила, что действия правоохранительных органов ФРГ «вызывают огромное удивление и чувство стыда».

В созданной санкционным управлением немецкой таможни специальной комиссии «Матрешка» заявили, что обыски провели в Мюнхене, а также в городе Тегернзее в Баварии. Другие подробности об объектах недвижимости и их количестве не приводятся.

В пресс-службе господина Усманова сказали, что он «всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество, а также раскрывал, на какие средства он его приобретал». По данным пресс-службы, бизнесмен еще в мае 2022 года передал властям ФРГ данные обо всем имуществе, купленном в ЕС за последние 20 лет, а также о доходах и расходах за этот период.

«Эти действия похожи на попытку сформулировать новое абсурдное обвинение против него и начать новую главу в этой охоте на ведьм... Отметим, что прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность»,— говорится в комментарии пресс-службы Алишера Усманова.

Осенью 2022 года прокуратура Германии возбудила уголовное дело против адвокатского бюро в Мюнхене, представляющего интересы господина Усманова. Прокуратура заподозрила адвокатов в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ и предоставлении экономических ресурсов бизнесмену. В феврале 2023-го в офисе адвокатского бюро провели обыски, но в сентябре суд признал их незаконными.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...