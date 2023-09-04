Суд в Германии признал незаконным обыск офиса адвокатов Алишера Усманова

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным и отменил постановление на обыск мюнхенского адвокатского бюро, которое представляет интересы бизнесмена Алишера Усманова в Германии, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на решение суда. Он счел, что решение об обыске вынесли при отсутствии оснований для подозрений в совершении преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение принято в конце июля. Суд назвал доводы прокуратуры «смутными подозрениями» и «голословными предположениями» и пришел к выводу, что у надзорного органа не было начального подозрения в совершении преступления. Суд также счел безосновательным предположение прокуратуры о том, что работа адвокатов с Алишером Усмановым нарушала условия санкций.

Осенью 2022 года прокуратура Германии возбудила уголовное дело против адвокатского бюро в Мюнхене, которое представляет интересы Алишера Усманова в Германии. Прокуратура подозревала адвокатов в нарушении Закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ и предоставлении экономических ресурсов господину Усманова. В феврале 2023 года в офисе адвокатского бюро прошли обыски.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало получение аванса за их услуги без разрешения Немецкого федерального банка. Прокуратура сочла, что Алишер Усманов мог использовать эти средства в своих интересах, что нарушило бы санкции Евросоюза против него.

В мае Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными вынесенные в сентябре 2022 года постановления об обысках объектов недвижимости в Германии и яхты Dilbar, писал Der Spiegel. Обыски проводились в связи с расследованием в ФРГ дела по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова.