Зерновые подбираются к рекордам

После завершения уборки кукурузы на зерно регионы Черноземья совокупно ожидают получить минимум 28,5 млн т зерновых и зернобобовых при показателе свыше 29 млн т годом ранее. Отдельные регионы готовы повторить рекордные прошлогодние показатели (уменьшение сбора отдельных культур может быть компенсировано кукурузой), другие ожидают результатов выше среднегодовых, но ниже рекордных. В ситуации, когда на рынке имеются значительные запасы и ожидается высокий новый урожай, аграрии и власти обеспокоены низкими ценами на сельхозпродукцию, ухудшающими экономику растениеводов. Эксперты надеются на увеличение экспорта, а Минсельхоз планирует начать интервенции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области на 4 октября намолотили свыше 2,9 млн т зерновых и зернобобовых (с 530 тыс. га при общем плане 638 тыс. га), включая кукурузу на зерно. В предыдущем году на эту же дату было обмолочено 599 тыс. из 711 тыс. га и получено почти 3,3 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена на 16,9 тыс. из 115,8 тыс. га; получено 183,9 тыс. т. Если урожайность сохранится на уровне нынешней, белгородские аграрии могут получить еще около 1 млн т кукурузы, доведя общий показатель сбора зерна почти до 4 млн т. В прошлом году итоговый результат был таким же; тогда губернатор Вячеслав Гладков оценивал его как рекордный, несмотря на сложные погодные условия осени 2022-го. Вчера господин Гладков сообщил, что в нынешнем году урожайность даже превысила прошлогоднюю.

В Воронежской области уборка зерновых колосовых и зернобобовых была завершена к середине сентября: тогда было получено 5,2 млн т в первоначально оприходованном весе. Годом ранее на ту же дату было собрано свыше 5,8 млн т: разница связана с недосевом под урожай 2023 года около 242 тыс. га озимого клина, пояснял «Ъ-Черноземье» курирующий АПК вице-премьер Виктор Логвинов. С учетом кукурузы общий валовой сбор зерновых в 2023 году, по данным «Ъ-Черноземье», может превысить 6 млн т. По итогам 2022 года в регионе было получено 6,9 млн т — один из лучших показателей в истории субъекта. В недавнем интервью Виктор Логвинов говорил, что «рекорда урожая не прогнозируется, но в целом прогноз по урожаю немного выше средних данных за последние пять лет».

В Курской области к середине сентября также завершили уборку зерновых колосовых и зернобобовых, «несмотря на сложные погодные условия второй половины лета», рассказали в облправительстве. Было получено более 4 млн т зерна. По прогнозам региональный властей, урожай кукурузы на зерно может составить около 1,5 млн т. Таким образом, регион по итоговому сбору зерна (5,5 млн т) немного не догонит прошлогодний показатель (6 млн т, в том числе 4,2 млн т — без кукурузы). Впрочем, власти регионов склонны иногда занижать прогнозы, пока полевые работы не завершены.

В Липецкой области с учетом кукурузы на зерно рассчитывают получить 4 млн т, что соответствует уровню прошлого года (второй показатель в истории региона), рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Алексей Телков. К началу октября зерновых и зернобобовых было получено 3,4 млн т (в том числе 2,4 млн т пшеницы). Урожайность кукурузы оказалась выше прошлогодней — 90 ц/га по итогам уборки первых 3 тыс. га (всего предстоит обмолотить 70 тыс. га) при 65 ц/га годом ранее.

В Орловской области на начало октября было получено более 4 млн т зерна. Вчера в областном департаменте сельского хозяйства не смогли оперативно пояснить „Ъ“, какого урожая ждут по итогам уборки кукурузы на зерно. Годом ранее всего зерна было получено 3,9 млн т, но в весе уже после доработки.

В Тамбовской области урожай зерновых и зернобобовых без учета кукурузы на зерно почти достиг 4,1 млн т, сообщили вчера «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. В 2023 году показатель равнялся 3,7 млн т. Кукурузы на зерно «при сохранении благоприятных для уборочных работ погодных условий» планируется получить свыше 1 млн т (в прошлом году — 781 тыс. т). Таким образом, общий валовой сбор зерна может вырасти примерно до 5 млн т при 4,5 млн т (в весе после доработки) годом ранее.

Хороший урожай нынешнего сезона при высоких переходящих запасах прошлого поддерживает низкие цены на зерно. Виктор Логвинов отмечал, что ситуация с экономикой растениеводческих хозяйств благоприятна в первую очередь не для растениеводов, а для животноводов, которые в больших объемах закупают фуражное зерно.

Вчера министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз в конце 2023 года намерен провести закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн т. Он отметил, что сейчас мировые цены и ожидание высокого урожая оказывают давление на внутренние цены: «Мы готовы и будем реагировать с учетом сложившейся ситуации». Также в нынешнем году планируется направить дополнительно 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна, напомнил министр; такая же сумма предусмотрена в первом полугодии 2024-го.

В «Совэконе» отмечают, что на 1 сентября запасы пшеницы в сельхозорганизациях (без учета малых) составили 28,8 млн т, что на 9% ниже показателей прошлого года. Основной причиной сокращения запасов стал рекордный экспорт в новом сезоне, констатируют эксперты: «“Совэкон” оценивает его в 2023/24 в 48,9 млн т — на 2 млн т больше, чем годом ранее. На объем запасов также повлияло ухудшение видов на урожай: “Совэкон” оценивает урожай пшеницы в 2023/24 в 91,6 млн т против 104,2 млн т годом ранее на фоне менее благоприятных погодных условий в текущем сезоне. Несмотря на сокращение, запасы пшеницы в сельхозорганизациях все еще на 21% превышают средние значения. В долгосрочной перспективе крупные запасы продолжат оказывать давление на внутренний рынок, в первую очередь в отдаленных от портов регионах».

Олег Мухин