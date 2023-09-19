Посевную разгоняют

Аграрии регионов Черноземья после неудачной осени 2022 года, когда из-за плохих погодных условий остались недосеянными от 10 до 40% площадей под озимые, ускорили начало их сева в 2023-м. К середине сентября Орловская и Тамбовская области уже засеяли озимыми свыше 250 тыс. га каждая, что составляет свыше 60% от плана, а Липецкая область превысила показатель в 70%. Власти ожидают, что в этом году погода позволит провести сев в оптимальные сроки, выйти на среднегодовые площади и избежать потерь, которые только в Воронежской области по итогам прошлого года оцениваются примерно в 600 тыс. т зерна. Но эксперты отмечают, что ситуация в отрасли осложняется удорожанием сева, снижением прибыли аграриев из-за низких цен на зерно и трудностями с дизельным топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области, по данным регионального минсельхозпрода, на 18 сентября сев озимых проведен на 118,8 тыс. га при общей площади сева в 402,4 тыс. га (30%). Ежедневно засевается около 6 тыс. га. Годом ранее на ту же дату показатель составлял 80,9 тыс. га при общей площади 450,8 тыс. га. Почвы под урожай следующего года подготовлено 243,2 тыс. га — это 29% от запланированного на сезон объема.

В Воронежской области на 15 сентября было засеяно озимыми зерновыми 327,9 тыс. га (на 10 сентября 2022-го показатель составлял лишь 97,1 тыс. га) при общей планируемой площади в 768 тыс. га (43%). Аграрии с запасом обеспечены семенами отечественных сортов, рассказали «Ъ-Черноземье» в областном департаменте аграрной политики: «Сейчас погодные условия позволяют проводить сев в оптимальные, научно обоснованные сроки. И в метровом, и в пахотном слое имеются запасы влаги. Проблем пока не видим».

В регионе планируют увеличить площадь под озимыми на 150 тыс. га по сравнению с итогами осени 2022 года (тогда из-за крайне влажной погоды было недосеяно 242 тыс. га) и выйти на среднегодовую площадь озимого клина за пять лет. На озимые приходится большая часть воронежского урожая: даже в 2023 году (с учетом недосева) на них приходится почти 3 млн т при общем урожае на середину сентября 5,2 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе). В 2022 году на середину сентября было убрано 5,83 млн т: разницу с 2023-м составили именно озимые, которые под урожай 2022-го удалось засеять в плановом режиме.

В Курской области оперативную информацию по севу озимых не публиковали; он стартовал в регионе в начале сентября. Зато в управлении сельского хозяйства Липецкой области сообщили, что на 18 сентября засеяли уже более 70% планируемых площадей — 265 тыс. га. «В прошлом году из-за продолжительных дождей земледельцам региона не удалось засеять все площади, отведенные под урожай будущего года. В этом году погода аграриев радует: в полях тепло и солнечно. Сев идет ускоренными темпами»,— рассказали в управлении.

В Орловской области на 18 сентября засеяно 282 из 440,8 тыс. га озимого клина (64%). В Тамбовской области на 14 сентября было посеяно 252,4 тыс. га из плановых 420 тыс. га (60%); годом ранее на 8 сентября — 84 из 430 тыс. га.

Напомним, в 2022 году сев озимых в Черноземье начал останавливаться в конце сентября из-за затяжных дождей. Так, курский вице-губернатор Сергей Стародубцев говорил, что в этом регионе работы были практически свернуты (и впоследствии возобновились лишь в середине октября) уже во второй декаде сентября. В итоге сев задержался на месяц от оптимальных сроков. К концу октября 2022-го выполнение плана по шести регионам Черноземья колебалось от 53 до 86%. В нынешнем году темпы осенней посевной в целом в России также превышают прошлогодние: по данным Минсельхоза, на 15 сентября сев озимых проведен на 7,9 млн га (годом ранее на ту же дату — 7,4 млн га).

Минсельхоз, как и власти отдельных регионов Черноземья, надеется на рост посевных площадей под озимыми по сравнению с осенью 2022 года. По данным ведомства, в 2023 году озимый клин может составить 20 млн га при 17,3 млн га в 2022-м и 18,2 млн га в 2021-м. Однако некоторые эксперты сдержанно относятся к этим прогнозам. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в ходе международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2023/24» 15 сентября предположил, что планы по увеличению «вряд ли состоятся — просто не на что» (цитата по «Интерфаксу»): по его словам, у аграриев заканчиваются деньги, заработанные в период благоприятного для растениеводства 2021/2022 сельхозгода.

Удорожание средств производства уже привело к росту расходов аграриев на посевную, рассказал собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из крупных агрохолдингов: «И если для животноводов ситуация на фоне невысоких цен на корма лучше, то в компаниях, занимающихся исключительно растениеводством, проблем больше». Дополнительные сложности, в том числе регионам Черноземья, создали перебои с поставками дизельного топлива. Но многие крупные холдинги закупили его заранее, а для обеспечения небольших компаний местные власти при координации Минэнерго и Минсельхоза наладили работу с поставщиками.

Сентябрь может быть самым сложным месяцем в вопросах обеспечения топливом — на него приходится пик потребностей аграриев. Так, по данным «Ъ-Черноземье», сельхозпроизводителям Воронежской области в августе согласовали поставку 10,1 тыс. т дизтоплива, в сентябре — 13,4 тыс. т, в октябре — 11,5 тыс. т, в ноябре — 6,6 тыс. т. Сейчас топливом аграрии обеспечены, но его удорожание ухудшает экономику посевной, сказал собеседник «Ъ-Черноземье» в крупном агрохолдинге.

Олег Мухин