Анатолий Шмыгалев сложил крылышки

Структуры и партнеры бизнесмена Анатолия Шмыгалева продали франшизу KFC с 14 точками в Воронеже и Курске владельцам российского бизнеса американской сети быстрого питания Константину Котову и Андрею Осколкову. Заведения уже перешли в управление компании International Restaurant Brands, у которой в России 350 ресторанов KFC. Сделка оценивается в 450–500 млн руб. По словам господина Шмыгалева, франшизу хотели продать еще несколько лет назад, но «очень хорошую цену» предложили только после ухода сети из России. Участники рынка отмечают стабильность спроса на фастфуд, но предупреждают о росте цен в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы сети KFC в Воронеже не стали дожидаться ее переименования в Rostic’s

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владельцы сети KFC в Воронеже не стали дожидаться ее переименования в Rostic’s

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О продаже воронежской и курской франшиз KFC «Ъ-Черноземье» рассказали в окружении бизнесмена Анатолия Шмыгалева, чьи структуры и партнеры развивали сеть в двух регионах Черноземья. Сам господин Шмыгалев подтвердил сделку, но предпочел воздержаться от подробных комментариев, отметив, что за актив была предложена «очень хорошая цена»: «Три года назад мы начали вести переговоры о продаже ресторанов, но предлагали очень низкую цену, а сегодня в связи с выходом бренда KFC из России обозначилось абсолютно адекватное предложение, выгодное двум сторонам. Естественно, нельзя упускать такой возможности. Это тот самый случай, когда все довольны».

«Опыт взаимодействия с международными брендами и сильными командами очень полезен и важен. Мы многому научились»,— добавил он.

Покупатель — компания International Restaurant Brands (IRB), рассказал источник в окружении бизнесмена. По ее собственным данным, это крупнейший франчайзи KFC в России, в активе которого 350 ресторанов бренда. На ее сайте уже указаны воронежские и курские точки. «Сделка почти завершена, осталось немного бумажной работы»,— уточнил собеседник «Ъ-Черноземье».

Из чеков «Ъ-Черноземье» выяснил, что точки уже в управлении столичного ООО «Рестораны быстрого питания».

По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания зарегистрирована в июле 2023 года для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Артур Хафизулин. По 24,95% принадлежат Константину Котову и Андрею Осколкову. Еще 50,1% у московского ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс». Конечные владельцы не раскрываются. Компания принадлежит в том числе арабским «Солинвест ФЗКО» и «А И Ф Интернешнл Инвестмент — Соул Пропраеторшип Л. Л. С.», столичным АО «Флагман» и ООО «БФ прямые инвестиции».

Константин Котов и Андрей Осколков — совладельцы ижевского франчайзи KFC ГК «Фуд-сервис». После начала спецоперации на Украине американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит сеть, продал российский бизнес структуре этой ГК.

В Воронеже работают 11 точек KFC, в Курске — три. Сделку источники «Ъ-Черноземье» оценили на уровне 450–500 млн руб. за весь актив. «Исходим из оценки вложений 35 млн руб. в одну точку с НДС. Но с учетом износа оборудования делаем скидку»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

По словам другого источника, причиной продажи стала не только адекватная рынку цена за актив. Новый владелец планирует переименовать все отечественные рестораны в Rostic’s. При этом часть региональных франчайзи это делать отказываются. «Уверены, что ребрендирование KFC несильно повлияет на результаты, однако дальнейшее развитие сети требует новых серьезных инвестиций, которые более интересны крупным игрокам с получением меньшей, но стабильной маржи и роста масштабов бизнеса»,— пояснил источник «Ъ-Черноземье».

Роялти за использование бренда Rostic’s франчайзер оставил в том же размере, что и за KFC. Размер суммы собеседник «Ъ-Черноземье» предпочел не раскрывать.

Попросивший остаться анонимным источник на местном рынке фастфуда отметил, что главная проблема этого сегмента сейчас — кадровый дефицит: «Сотрудников очень не хватает». «В остальном бизнес быстро адаптировался, у тех же крупных сетей были небольшие проблемы с поставками весной 2022 года, сейчас все работает без сбоев»,— добавил он. По его словам, фастфуд остается популярным у потребителей и находится в более выгодном положении, чем другие сегменты общепита.

Воронежский ресторатор Николай Шалыгин оценил рынок фастфуда как растущий: «Все ключевые операторы чувствуют себя неплохо». «Но после резкого роста цен на ингредиенты этой осенью у всех возникнет необходимость серьезного повышения цен. Это могло добавить мотивации к продаже точек»,— считает господин Шалыгин.

По его мнению, продажа сети — своевременный шаг. «Насколько мне известно, сеть “Вкусно — и точка” около года формировала серьезные убытки, а что будет с франчайзи KFC после ребрендинга на Rostic’s, никто не знает. И зачем опытным бизнесменам эта неопределенность в наше время? Тем более когда есть неплохое, как я понимаю, предложение к продаже»,— предположил Николай Шалыгин.

Александр Прытков