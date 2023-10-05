Глава МВФ: в 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что потери мирового производства с 2020 по 2023 год составили $3,7 трлн. По ее словам, единственным государством, у которого получилось вернуться к допандемическому уровню экономики, стали США. Об этом госпожа Георгиева рассказала в ходе своего выступления в Кот-д'Ивуаре.

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Кристалина Георгиева

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Экономическая фрагментация угрожает еще больше подорвать перспективы роста, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, в том числе здесь, в Африке»,— добавила глава МВФ. По ее словам, дивергенция обусловлена также различиями в «политическом пространстве и макроэкономических основах» и зависит от импорта топлива и продуктов питания.

В декабре МВФ должен согласовать реформы своего ключевого механизма — распределения квот стран на заимствование средств из фонда. Представители развивающихся стран уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, которые сейчас зависят от размера ВВП (по паритету покупательной способности) и ряда дополнительных критериев, среди которых — степень открытости рынка и размер резервов. В случае же пересмотра формулы квот и их перераспределения в соответствии с ВВП стран квота США снизится с 17,43% до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВФ готов говорить о деньгах, но не о власти».