Не взирая на физлица
Банковские комиссии за переводы от компаний гражданам предложено законодательно ограничить
Депутаты решили законодательно ограничить комиссию за перевод средств от юридического лица физлицам уровнем тарифов за переводы между юридическими лицами. Автор проекта утверждает, что комиссии отличаются в сотни раз и банки с их помощью получают сверхприбыль. Банкиры, со своей стороны, критикуют документ, подчеркивая, что действующее законодательство запрещает вводить повышенные комиссии при таких переводах, а вмешательство в регулирование тарифов приводит только к удорожанию услуг для клиентов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает размер комиссии за безналичные переводы от юрлиц физлицам, не превышающий комиссию за переводы между юрлицами.
В пояснительной записке говорится, что сейчас юрлица и ИП при переводах средств на счета физлиц уплачивают банкам комиссии в размере 2–15% при превышении в среднем 200 тыс. руб. накопленной суммы за месяц. Вместе с тем комиссии при переводах средств между счетами юрлиц и ИП «составляют 20–100 руб. за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц».
По мнению депутатов, взимание столь разных вознаграждений за операции одного вида (безналичный перевод) не может быть обосновано экономически или борьбой с отмыванием денежных средств (ч. 2 ст. 4 закона об отмывании).
Как пояснил “Ъ” автор законопроекта депутат Владислав Резник, получается, что банки, «противодействуя повышенными комиссиями сомнительным операциям, фактически за повышенную плату сами участвуют в них», а ЦБ этому не препятствует.
Депутаты считают, что кредитные организации действуют недобросовестно и извлекают сверхприбыль из «своего правового положения» (как единственные организации, проводящие безналичные расчеты). Они предлагают установить комиссию за переводы от юрлица в пользу физлица на уровне не более комиссии за переводы между юрлицами.
Юристы подтверждают, что практика широко распространена и клиенты банков в последнее время пытаются оспаривать повышенные комиссии в судах (см. “Ъ” от 4 октября). По словам партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, суды отмечали, что взимаемая банком комиссия представляет собой не оплату услуг (ст. 851 ГК РФ), а меру ответственности, поскольку никаких иных услуг, кроме указанных в тарифном плане услуг по проверке документов банком, при начислении комиссии по ставке 10% не оказывается. Столь высокие тарифы банки объясняют «как меру соблюдения положений закона борьбе с отмыванием», добавляет юрист.
Банкиры законопроект предсказуемо критикуют. Заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов заверил, что повышенные комиссии применяются в зависимости от сути и содержания операций, а также расходов банка на их администрирование. «Распространены комиссии, связанные со сроками нахождения средств на счете, например, если клиент получил средства из другой организации безналично и сразу пытается их обналичить. Также если у клиента не зарплатный проект, то банк может установить лимит снятия со счета суммы без комиссии, а свыше лимита — с комиссией»,— поясняет господин Наумов.
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, уже есть закон, запрещающий брать повышенные комиссии за перевод от юрлиц физлицам в рамках борьбы с обналичиванием средств. «Однако вместо того, чтобы разобраться и понять, почему он не работает, принимается еще один закон, в результате только вырастут банковские комиссии на переводы между юрлицами»,— подчеркивает господин Войлуков. Александр Наумов уверен, что «рыночные механизмы и механизмы конкуренции и сами вполне справляются с такими ситуациями».