Не взирая на физлица

Депутаты решили законодательно ограничить комиссию за перевод средств от юридического лица физлицам уровнем тарифов за переводы между юридическими лицами. Автор проекта утверждает, что комиссии отличаются в сотни раз и банки с их помощью получают сверхприбыль. Банкиры, со своей стороны, критикуют документ, подчеркивая, что действующее законодательство запрещает вводить повышенные комиссии при таких переводах, а вмешательство в регулирование тарифов приводит только к удорожанию услуг для клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает размер комиссии за безналичные переводы от юрлиц физлицам, не превышающий комиссию за переводы между юрлицами.

В пояснительной записке говорится, что сейчас юрлица и ИП при переводах средств на счета физлиц уплачивают банкам комиссии в размере 2–15% при превышении в среднем 200 тыс. руб. накопленной суммы за месяц. Вместе с тем комиссии при переводах средств между счетами юрлиц и ИП «составляют 20–100 руб. за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц».

По мнению депутатов, взимание столь разных вознаграждений за операции одного вида (безналичный перевод) не может быть обосновано экономически или борьбой с отмыванием денежных средств (ч. 2 ст. 4 закона об отмывании).

Как пояснил “Ъ” автор законопроекта депутат Владислав Резник, получается, что банки, «противодействуя повышенными комиссиями сомнительным операциям, фактически за повышенную плату сами участвуют в них», а ЦБ этому не препятствует.

Депутаты считают, что кредитные организации действуют недобросовестно и извлекают сверхприбыль из «своего правового положения» (как единственные организации, проводящие безналичные расчеты). Они предлагают установить комиссию за переводы от юрлица в пользу физлица на уровне не более комиссии за переводы между юрлицами.

Юристы подтверждают, что практика широко распространена и клиенты банков в последнее время пытаются оспаривать повышенные комиссии в судах (см. “Ъ” от 4 октября). По словам партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, суды отмечали, что взимаемая банком комиссия представляет собой не оплату услуг (ст. 851 ГК РФ), а меру ответственности, поскольку никаких иных услуг, кроме указанных в тарифном плане услуг по проверке документов банком, при начислении комиссии по ставке 10% не оказывается. Столь высокие тарифы банки объясняют «как меру соблюдения положений закона борьбе с отмыванием», добавляет юрист.

Банкиры законопроект предсказуемо критикуют. Заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов заверил, что повышенные комиссии применяются в зависимости от сути и содержания операций, а также расходов банка на их администрирование. «Распространены комиссии, связанные со сроками нахождения средств на счете, например, если клиент получил средства из другой организации безналично и сразу пытается их обналичить. Также если у клиента не зарплатный проект, то банк может установить лимит снятия со счета суммы без комиссии, а свыше лимита — с комиссией»,— поясняет господин Наумов.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, уже есть закон, запрещающий брать повышенные комиссии за перевод от юрлиц физлицам в рамках борьбы с обналичиванием средств. «Однако вместо того, чтобы разобраться и понять, почему он не работает, принимается еще один закон, в результате только вырастут банковские комиссии на переводы между юрлицами»,— подчеркивает господин Войлуков. Александр Наумов уверен, что «рыночные механизмы и механизмы конкуренции и сами вполне справляются с такими ситуациями».

Максим Буйлов