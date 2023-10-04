Поверх комиссий

ВС вернется к определению правила установления комиссий на переводы юрлиц гражданам. Клиент ВТБ добился вывода вопроса на уровень коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС. Банкиры уверены, что заградительные комиссии в случае с сомнительными операциями не уйдут в прошлое. Юристы рассчитывают на появление ясности в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли банк установить для юрлиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях. Такой вопрос, согласно картотеке суда от 2 октября, СКЭС будет изучать на примере тяжбы «Инвесткома» с ВТБ. Компания заключила договор банковского счета. В соответствии с его условиями ВТБ взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, которые вправе пересматривать в одностороннем порядке с обязательной их публикацией не позднее чем за десять рабочих дней до введения.

В декабре 2021 года «Инвестком», единственным владельцем и руководителем которого является Владимир Березняков, отправил 13,33 млн руб. на счет Эльвиры Березняковой с назначением «предоставление средств по договору процентного займа» в Промсвязьбанк. Банк руководствовался действовавшими тарифами, при переводах на счета физлиц в сторонних российских банках сумм свыше 5 млн руб. взимается комиссия в 10%. «Инвестком» пытался возражать против взимания такой суммы в переписке с банком, и обратился в Арбитражный суд Воронежской области, который встал на сторону банка. Апелляция и кассация оставили решение в силе. Однако «Инвестком» теперь пытается оспорить его в ВС РФ.

В жалобе компания настаивает, что установление повышенных комиссий при совершении клиентами отдельных видов операций «носит явно обременительный характер, существенно нарушающий баланс интересов сторон». Истец указывает, что при предоставлении аналогичной услуги в виде перевода банком денежных средств между счетами клиентов, которые ведет ВТБ, если они поступили по системе «Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)», установлена комиссия в размере 6 руб. И в размере 35 руб. в случае перевода денежных средств со счета клиента на счета, ведущиеся в других банках. «Взимание банком комиссии в размере, который превышает в 38 тыс. раз тариф за аналогичную банковскую операцию»,— указано в материалах к делу. Эти доводы судья ВС РФ Татьяна Завьялова сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС.

Впрочем, банкиры склонны полагать, что дело именно в сущности операции. По словам предправления Реалист банка Владимира Эльманина, операции по переводам с юрлица на физлицо часто используют недобросовестные участники рынка с целью отмывания доходов (в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ). «В связи с этим банки вводят повышенную, так называемую заградительную комиссию как превентивную меру для пресечения таких операций»,— поясняет он. Собеседники “Ъ” из числа банкиров указывают, что практика установления разных комиссий на переводы внутри банка (от юрлица к физлицу) и внешние традиционно разнятся.

ВС уже разбирался в вопросе заградительных комиссий, устанавливаемых банками за перевод компаниями денег в адрес физлиц, но точку в данном вопросе так и не поставил (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года). «Проблема соразмерности комиссии затратам банка на проведение операции останется до тех пор, пока такой род комиссий не будет признан ничтожными,— говорит старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов.— Пока что единственное, о чем остается спорить,— обоснованность размера комиссии». Он считает, что ВС присмотрится к сравнению тарифов, в результате которого может проявиться цель тарифа — удержание денег в банке. В указанном случае свобода договора, на которую ссылается банк, не должна приводить к злоупотреблению правом, учитывая, что договор банковского счета публичный и клиент лишен возможности изменить его условия или тарифы, добавляет советник инвестиционной практики адвокатского бюро БВМП Роман Яковенко.

В то же время ВС передает дело в коллегию, когда хочет изменить вектор судебной практики, отмечает адвокат NSP Сергей Бахмисов. «В похожем кейсе ФАС ранее признавала злоупотреблением со стороны банка размер комиссии в 300% от платежа, и суды признали решение службы законным»,— заключает руководитель направления антимонопольного комплаенса Kulik & Partners Law.Economics Елизавета Савина.

Ксения Дементьева, Анна Занина