Банкам перевелась комиссия

Российский банковский сектор в первом полугодии увеличил комиссионные доходы до рекордных за три года более 890 млрд руб. Этому способствовали рост бизнеса, переход клиентов между кредитными организациями, а также активность в переводах, в том числе трансграничных. Эксперты отмечают, что будущие комиссионные доходы зависят от того, какие риски участники рынка заложат в тарифы. Снизить доходы может увеличение лимита бесплатных переводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ЦБ и расчетам “Ъ”, в январе-июне российские банки получили рекордный объем чистых комиссионных доходов за три года — 892 млрд руб. Это на 26% больше, чем в первом полугодии 2021 года (отдельные банки не раскрывали отчетность за прошлый год).

Как следует из анализа “Ъ” отчетности кредитных организаций по РСБУ, за два года среди лидеров сегмента по объему валового комиссионного дохода произошли заметные изменения. В частности, на второе место после Сбербанка (446,45 млрд руб.) вышел Альфа-банк (103 млрд руб. комиссионных), сместив ВТБ (85,1 млрд руб.), чьи доходы в годовом выражении по отношению к 2021 году упали на 22%.

Из топ-15 по приросту показателя лидировали НКО «Мобильная карта» (рост доходов в 3,3 раза, до 20,6 млрд руб.), Райффайзенбанк (в 2,5 раза, до 43,3 млрд руб.), МКБ (рост в 2,1 раза, до 12,6 млрд руб.). Также высокая динамика у Совкомбанка (рост в 1,7 раза, до 28 млрд руб.) и Тинькофф-банка (в 1,6 раза, до 94 млрд руб.). В ПСБ (не раскрывает подробную отчетность) говорят о росте комиссионного дохода на 44,5%.

Снизили комиссионные доходы помимо ВТБ продемонстрировали РСХБ (на 12,7%, до 11,8 млрд руб.), «ФК Открытие» (на 8,8%, до 23,3 млрд руб.), Киви-банк (на 3%, до 15,4 млрд руб.).

В НКО «Мобильная карта», помимо назначения осенью 2021 года единым центром учета и перевода ставок (до этого было два центра, вторым был Киви-банк), увеличение комиссионных связывают с «органическим ростом букмекерского рынка». В ПСБ указали на рост клиентской базы и трансакционной активности клиентов, особенно в сегменте МСБ. В МКБ отмечают «рост комиссионных доходов за счет развития документарных операций: роста комиссий за выдачу банковских гарантий и открытие аккредитивов».

Относительно докризисных периодов у банков значительно выросли комиссии за расчетно-кассовое обслуживание и переводы денежных средств, добавляют эксперты. В частности, 2022 год стал рекордным по трансграничному оттоку капитала, высокие объемы переводов сохранились и в этом году.

За февраль—июнь 2023 года валютные средства населения, по данным ЦБ, сократились на $9,3 млрд. И по оценке регулятора, среди возможных причин в том числе переводы средств за рубеж. «Собственникам этого капитала пришлось заплатить серьезные комиссии за его вывод, не говоря об их конверсионных расходах, которые у банков проходят по другим доходным статьям»,— отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Корпоративные клиенты с учетом санкционных ограничений и освоения новых географических направлений внешнеэкономической деятельности могли сменить обслуживающие банки, что в ряде случаев повышало комиссионные издержки, отмечает господин Беликов.

По оценке руководителя департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Романа Кенигсберга, в дальнейшем комиссионные доходы банков будут определяться рисками, закладываемыми в тарифы. «Эти риски связаны с платежами, со способностью управлять валютной позицией, с влиянием санкций. Рост тарифов снижает спрос на соответствующие услуги и их значимость в общей структуре банковских доходов в будущем»,— говорит эксперт.

Кроме того, допускает господин Кенигсберг, к снижению отдельных видов комиссионных доходов может привести увеличение лимитов бесплатных переводов, в том числе с использованием СБП. В частности, на днях Госдума приняла закон об увеличении лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн руб. в месяц. Вместе с тем исторически, как правило, во втором полугодии доходы выше, чем в первом. В частности, в предыдущие годы доходы во втором полугодии превышали доходы в первом на 15–30% и этот год, по мнению экспертов, вряд ли станет исключением.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева