РБК: экс-глава ОСК Рахманов станет советником Чемезова в «Ростехе»

Бывший глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в скором времени станет советником генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с кадровыми решениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рахманов в октябре 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Рахманов в октябре 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Собеседники издания уточняют, что функционал и зона ответственности господина Рахманова в «Ростехе» пока не определены.

59-летний Алексей Рахманов был гендиректором ОСК с 2014 по август 2023 года. Он покинул компанию после того, как она перешла под управление ВТБ. Господин Рахманов имеет чин действительного государственного советника РФ первого класса. С 2002 по 2008 год он занимал должность директора по стратегии и развитию бизнеса ОАО «Северсталь-Авто».

В июле 2008 года господин Рахманов возглавил департамент автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга, а в марте 2012 года стал заместителем главы министерства.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин раскритиковал господина Рахманова за убыточные контракты. Передача ОСК под управление ВТБ, по данным «Ъ», вызвана срывом программы оздоровления корпорации. Место господина Рахманова занял экс-зампред ВТБ Андрей Пучков.

Эрдни Кагалтынов