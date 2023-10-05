Помощник Алиева: Азербайджан готов к трехсторонним переговорам с Арменией и ЕС

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанский президент готов к переговорам в трехстороннем формате с Арменией и Евросоюзом в Брюсселе.

«Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе в скором времени»,— написал Хикмет Гаджиев на странице в соцсети X (экс-Twitter).

5 октября в Испании должны были пройти переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Президент Азербайджана отказался от участия в них. По данным СМИ, это произошло из-за заявлений европейских лидеров.

Сегодня Европарламент призвал ввести против Азербайджана санкции за действия в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. В случае углубления конфликта Азербайджана и Армении евродепутаты советуют полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа.

Азербайджан и Армения планировали заключить мир до конца 2022 года. Однако в начале 2023 года конфликт снова обострился, когда Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, соединяющий столицу Карабаха Степанакерт и Армению.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористическую операцию». Она продолжилась ровно сутки. За ней последовали аресты бывших руководителей непризнанной республики и ее действующих чиновников. После конфликта большая часть (83%) армянского населения покинуло регион и уехало в Армению, а сама республика была ликвидирована указом президента НКР.

Подробнее о помощи Евросоюза Армении — в материале «В союзника метнули Гранаду».

Анастасия Ларина