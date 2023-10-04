АПА: Азербайджан отказался от участия в переговорах с Арменией в Гранаде

Пятисторонняя встреча в испанской Гранаде не состоится из-за отказа Баку от участия в ней. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА. 5 октября в Испании должны были пройти переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров»,— сказал агентству дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что среди участников переговоров «сформировалась антиазербайджанская атмосфера». Решение не лететь в Испанию представители Баку, по его словам, приняли на фоне визита главы МИД Франции в Армению, на которой обсуждали поставки оружия и военной техники, а также обвинений господина Мишеля в адрес Баку.

По информации АПА, Азербайджан настаивал на участии в переговорах представителей Турции. Франция и Германия высказались против этого предложения.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. До этого Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. Власти Армении 2 октября сообщили, что из Нагорного Карабаха в страну прибыли более 100 тыс. человек.

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Петр Бузлаев