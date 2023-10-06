«Киевская площадь» отдохнет на «Ривьере»

Банк «Траст» может в скором времени избавиться от торгцентра «Ривьера» на юге Москвы, доставшегося ему два года назад за долги. По информации “Ъ”, банк ведет переговоры о продаже актива «Киевской площади», основанной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Нынешний владелец ранее рассчитывал выручить за объект 13 млрд руб., но его текущая цена, как считают участники рынка, почти вдвое ниже. Эксперты не исключают, что потенциальный покупатель, прежде чем приобрести торгцентр, возьмет его в управление.

ГК «Киевская площадь» ведет переговоры о покупке торгцентра «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы у банка непрофильных активов «Траст», сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Трасте» отказались от комментариев, в «Киевской площади» на ответили на запрос “Ъ”.

Торгцентр «Ривьера» общей площадью 298 тыс. кв. м до 2018 года принадлежал структурам совладельца ГК ПИК Сергея Гордеева, позже его выкупил киргизский фонд KLS Eurasia Venture. В 2019 году комплекс оказался в залоге у «Траста». Общая сумма требований банка к ООО «Ривьера» достигла 42 млрд руб. В 2021 году банк выкупил объект на свой баланс за 9,96 млрд руб.

«Киевской площади», основанной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, в Москве принадлежит торгцентр «Европейский», рынок «Садовод», комплекс «Фуд Сити», гостиница «Украина» и другие. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход группы от аренды снизился на 4% год к году, до $1,6 млрд.

«Траст» рассчитывает выручить за продажу «Ривьеры» не менее 13 млрд руб., сообщал в начале 2023 года глава банка Александр Соколов. Рыночную стоимость объекта управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов оценивает в 7–9 млрд руб. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, ожидаемый арендный поток по итогам этого года составит 500 млн руб. В объекте, по его данным, сейчас пустует около 15% площадей, что выше среднерыночных показателей. По подсчетам CORE.XP, в сентябре доля свободных помещений в торгцентрах Москвы составила 8,2%.

«Ривьера» сейчас не работает на своей максимальной мощности, напоминает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. «Траст», как непрофильный игрок, в основном занимался поддержкой и содержанием здания, но не вкладывался в реконцепцию, отмечает директор MALLPIC Сергей Платицын.

Есть вероятность того, что стороны смогут договориться о сделке, считает источник “Ъ” на рынке недвижимости. Основной причиной является стратегический интерес обеих сторон: для «Траста» это возможность избавиться от непрофильного актива и сконцентрироваться на своей основной деятельности, в то время как для «Киевской площади» приобретение «Ривьеры» станет дополнением к ее портфелю крупных торговых активов, поясняет собеседник “Ъ”.

Крупные компании с большим портфелем качественных торгцентров, как «Киевская площадь», имеют сильные переговорные позиции с арендаторами, и повысить заполняемость объекта качественными ритейлерами группе будет проще, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Он полагает, что один из возможных вариантов сделки — передача «Трастом» «Киевской площади» в управление с последующим выкупом.

В этом году инвесторы активно вкладывались в торговые объекты. По подсчетам Nikoliers, с начала 2023 года объем инвестиций в этот сегмент составил 167 млрд руб. Это обусловлено большим количеством «вынужденных сделок, заключенных в результате ухода иностранных игроков с российского рынка», отмечают консультанты. Так, фонд Balchug Capital выкупил у американского фонда Hines торгцентр «Метрополис» оценочно за 30–35 млрд руб. А в конце сентября закрылась сделка между Газпромбанком и Ingka Centres по покупке 14 торгцентров «Мега» по всей России.

Дарья Андрианова