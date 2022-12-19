«Траст» сбрасывает лишнее

Банк «Траст» активизировал распродажу непрофильных активов, получив от них за 2022 год 87,6 млрд руб. Но до поставленной на начало 2024 года конечной цели в 482 млрд руб. остается выручить 30%, то есть 160 млрд руб. — почти вдвое больше. Эксперты подчеркивают, что следующий год будет непростым: в отсутствие свободных денег у потенциальных инвесторов круг покупателей значительно сузится. Однако в запасе у банка остался ряд крупных и достаточно привлекательных активов, как финансовая компания «Точка» и доля в «Русснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В банке «Траст» “Ъ” рассказали, что за 2022 год по состоянию на середину декабря он продал активов на 87,6 млрд руб. Эта сумма включает сделку по продаже «Интеко» компании Sminex за 38 млрд руб., но не средства от продажи «Геотека» (см. “Ъ” от 16 декабря), «так как она не входила в основной план», уточнили в «Трасте». Общие сборы на ту же дату — около 108 млрд руб. (включают платежи от продажи активов, управления бизнесом, по кредитам, а также деньги, полученные в рамках реструктуризации). Среди заметных сделок года — продажа агрохолдинга «Ростагро» (почти 19 млрд руб.), «Атакайцемента» (за 4,4 млрд руб.), агрохолдинга «ЗерноДон» (4,3 млрд руб.) и др. Вместе с тем у «Траста» появились два новых актива от банка «Открытие» — «Балтийский лизинг» и АО «Точка».

Стратегический план по сборам за весь срок работы «Траста» (предполагает завершение к 2024 году) составляет 482 млрд руб. Как отмечал глава БНА Александр Соколов, на прошлой неделе по деньгам уже собрано примерно 70%. Один из крупных активов — это компания «Точка». По оценке источника “Ъ”, в рамках текущих переговоров продающая сторона оценивает актив в 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 декабря). Не менее крупный объем денег «Траст» может получить за привилегированные акции «Русснефти» (пакет в 16,52%). В 2019 году на аукционе этот пакет «Трастом» был оценен в 62,2 млрд руб. Помимо этого, в числе крупных активов остается достаточно большой пул недвижимости, в частности, ТРЦ «Калуга» и универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный», ТРЦ «Ривьера», «Балтийский лизинг» и ОВК, уточнили в БНА.

Исходный вариант модели «Траста» предполагает завершение работы к 2024 году, однако уже не раз в организации допускали, что часть работы может перенестись на 2024–2025 годы. Это, как отмечал Александр Соколов, выбор между тем, чтобы продать часть активов с дисконтом 30–40% от докризисных цен, но «поставить галочку» о выполнении в срок, или реализовать стратегию не за пять, а за шесть лет, например, и «сделать не 100%, а 105–110%».

С учетом текущей ситуации некоторые активы продаются с существенным дисконтом, порой меньше их реальной стоимости, отмечает партнер ФБК Анастасия Терехина. «Рассчитывать на ранее планируемые прибыли от реализации непрофильных активов не приходится»,— говорит она. В этом году реализацией знаковых проектов можно считать продажу девелоперский компании «Интеко» по цене, сопоставимой с той, которую можно было получить и в 2021 году, до введения массированных санкций, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Неочевидной, по ее словам, но весьма важной является передача банку «Траст» компании «Точка», так как на данный актив уже выстроилась очередь претендентов.

«Продажа крупных и средних непрофильных активов, кроме агропредприятий и "Точки", в 2023 году будет идти гораздо сложнее. В полной мере проявит себя эффект от санкций, скажется депрессивная ситуация в деловой сфере»,— говорит эксперт. Например, с учетом повторных попыток «Траст» пока так и не смог найти покупателя на Тимано-Печорскую газовую компанию (ТПГК). Как считает Анна Авакимян, потенциальные инвесторы будут требовать не только дисконт, но и возможную реструктуризацию бизнеса или его дробление. В итоге вероятность сбора в срок 0,5 трлн руб. БНА, по ее оценке, невысок.

В то же время, считает госпожа Авакимян, у крупнейших госкомпаний может возникнуть соблазн воспользоваться ситуацией и получить активы по символической цене, как намеревался сделать банк ВТБ в марте 2022 года, оформив своеобразное ходатайство на поглощение банка «Открытие». Однако в итоге, отмечает эксперт, ситуация сложилась не в пользу покупателя — выручка за «Открытие» оказалась «больше, чем кто бы то ни было предполагал, так как мультипликатор банка вышел заметно выше мультипликаторов крупнейших публичных банков».

Ольга Шерункова