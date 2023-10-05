Город пойдет по велодорожке

Ижевск хотят сделать велосипедной столицей России. Власти города планируют разработать совместно с кикшеринговыми компаниями маршрутную сеть велодорожек и места парковок электросамокатов. Об этом на встрече с главными редакторами СМИ заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Развитие велодорожек должно стать альтернативой личному автотранспорту, считают в руководстве города. Новый градоначальник не планирует отказываться от платных парковок, но обещает усовершенствовать схему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ижевска Дмитрий Чистяков

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Глава Ижевска Дмитрий Чистяков

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Платные парковки стали одной из тем обсуждения на первой встрече Дмитрия Чистякова в качестве главы города с главными редакторами СМИ Удмуртии. Жители города критикуют запущенную в феврале систему в центре города, а представители предпринимательского сообщества готовят по этому поводу обращение в адрес нового мэра. Дмитрий Чистяков считает, что платные парковки в центре города должны быть.

«Они разгружают центр, дают возможность приезжать и решать какие-то вопросы, а не искать место для парковки. Точно не буду критиковать людей, которые принимали решение о платных парковках. Я бы кое-что сделал иначе, но откатывать назад мы эту историю точно не будем, мы ее будем корректировать»,— отметил глава города.

В частности, по его словам, будут небольшие изменения по местам платных парковок, также в муниципалитете думают над тем, чтобы и у Дома правительства Удмуртии парковка стала платной.

Дмитрий Чистяков пояснил, что задача муниципалитета не в том, чтобы зарабатывать на платных парковках. Однако, обслуживающее их предприятие должно полностью окупаться и не требовать финансирования из городского бюджета. Собранные в этом году на платных парковках средства в размере 17 млн руб. направили на ремонт участка ул. 50 ВЛКСМ. В следующем году на эти деньги хотят отремонтировать сами платные парковки — их состояние вызывает нарекания автолюбителей. «Качество парковок — это тоже вопиющая ситуация. Мы этот вопрос решим»,— заявил господин Чистяков.

Глава города сообщил, что в курсе предложений ряда предпринимателей разработать механизм компенсации расходов на парковку для их клиентов. Власти города думают над решением этого вопроса, сообщил Дмитрий Чистяков.

На вопрос об альтернативе для горожан, которые готовы отказаться от использования личного автотранспорта, глава Ижевска рассказал о планах по развитию сети велодорожек. По его словам, он уже встречался с руководителем одной из федеральных кикшеринговых компаний, которая присутствует в Ижевске. Представители этого направления бизнеса указывают на хорошие перспективы города, но и говорят о проблеме отсутствия связности велодорожек. Несколько лет назад в Ижевске выделили на некоторых тротуарах полосы для велосипедистов, но единой системы так и не было создано. Полноценной маршрутной сети в городе нет, при этом популярность электросамокатов растет, Ижевск показывает хороший рост по пользованию услуг кикшеринга.

Дмитрий Чистяков предложил сделать Ижевск велосипедной столицей России. Бизнес готов вложить свои финансы в развитие инфраструктуры, определить велосипедный каркас города и места для парковок электросамокатов.

Велодорожки появятся на широких тротуарах, если их нет, то задействовать будут полосы дорог. «Будет возможность из одного конца города на другой добраться на самокате или велосипеде. Мы таким образом решаем вопросы поездок в центр, не нужно будет брать машину. Планируем реализовать это следующим летом»,— отметил глава города.

Он также напомнил, что ранее гордума внесла изменения в правила благоустройства, которые определили места, где нельзя оставлять электросамокаты.

Другой альтернативой пользованию личным автомобилем должно стать развитие общественного транспорта, считают в мэрии. Ранее Дмитрий Чистяков проводил встречи с руководством ИПОПАТ для обсуждения проблем в работе предприятия, на которые особенно часто жалуются горожане. Журналистам глава города сообщил, что по общественному транспорту сейчас готовится крупный инвестпроект, однако какие-то подробности раскрывать отказался.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Алексей Хлебников отмечает, что организация платных парковок и создание альтернатив в виде велодорожек — это звенья одной цепи. «Количество и ширина автодорог в городе не будет расти, а вот автомобилей с каждым годом становится больше. Дороги нужно разгружать, эффективность транспортной системы необходимо повышать. Да, есть много замечаний по тому, как реализовывается проект платных парковок, но то, что без них сейчас не обойтись — это факт»,— считает депутат.

При этом использование велосипеда или электросамоката может быть выгоднее хранению автомобиля на платной парковке в течение всего рабочего дня, отмечает господин Хлебников. Он напомнил, что ранее были внесены изменения в ПДД, которые отрегулировали все вопросы, связанные с движением электросамокатов, на уровне города появились правила их размещения. По его мнению, это направление требует дальнейшей проработки, чтобы полностью навести порядок в пользовании средств индивидуальной мобильности.

Михаил Красильников

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